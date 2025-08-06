"Me complace ese nivel de objetividad", celebra Johnny Araya tras pedido de absolutoria a su favor

"A pesar de que este juicio todavía no tiene una resolución final, es muy evidente que la posición que ha tomado hoy (miércoles) el Ministerio Público, pues conduce a pensar que vamos a tener una absolutoria. Y yo considero que, en mi caso, es absolutamente merecida".



De esa manera reaccionó el exalcalde de San José, Johnny Araya, a la solicitud de absolutoria que hizo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en su favor, en el debate que se le sigue por presunto tráfico de influencias.

El exgobernante capitalino resaltó la objetividad del Ministerio Público, luego de que no se lograra probar —a criterio del fiscal Carlos Rodríguez— que Celso Gamboa y Berenice Smith —por su orden, subjefe de la Fiscalía General y fiscala adjunta de Probidad para el momento de los hechos— influyeron sobre su subalterna, Natalia Rojas, para que se emitiera una constancia a Araya, que actualizaba su situación jurídica en el expediente 12-000096-0621-PE, en el que se investigaba una aparente influencia contra la Hacienda Pública.

Lo anterior tenía como finalidad, según ha sostenido el Ministerio Público, lograr que el político pudiera presentarse como un candidato sin causas penales en una publicación del diario La Nación, que se hizo en la antesala de las elecciones del 7 de febrero de 2016.

"Yo desde el día uno, cuando se hizo esta acusación, me declaré inocente. Porque la verdad es que yo, en su momento, lo que generó todo esto fue una gestión que yo hice, que era absolutamente legítima, como derecho ciudadano que tenía de pedir cuál era mi situación en una causa, en una situación jurídica, en una causa para aclararle a una periodista de La Nación. "Esa gestión no tenía ninguna motivación que no fuera otra, era una gestión en la que yo estaba en todo mi derecho de hacer, una gestión válida y legítima como ciudadano ante el Ministerio Público", comentó Araya a los medios.

Por su parte, el defensor de Smith, Federico Campos, en igual forma destacó el proceder de Rodríguez, en apego al principio de objetividad.

El abogado subrayó que ese tipo de peticiones por parte de la Fiscalía no son tan usuales, menos en casos mediáticos, pero que, en esta ocasión, la prueba de descargo era contundente y abundante.

"Ahora, es un acto de justicia tardío, pero muy importante para doña Berenice, que ha pasado literalmente por un calvario todos estos años. Ella fue despedida del Poder Judicial por este caso, perdió todos sus derechos laborales. Por eso creo que es importante esta resolución, que ya viene a confirmar la posibilidad de que ella también se reivindique y que también recupere todos los dineros que no se le pagaron, precisamente por haber sido despedida injustamente", comentó el jurista.



Gamboa, el tercero de los acusados, permanece detenido en el marco de un proceso de extradición que se tramita en su contra de forma paralela, por lo que no fue posible conocer su posición.

Su hermana y defensora en el proceso, Natalia Gamboa, descartó dar declaraciones a la prensa hasta que superen su turno en las conclusiones. De hecho, esa etapa proseguirá la mañana del jueves con la exposición del procurador Federico Quesada.