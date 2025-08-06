Pánico en escuela: sujeto ingresa gritando que lo iban a matar y se refugia entre estudiantes

Un hombre violentó la seguridad e ingresó corriendo y gritando que lo iban a matar en la Escuela Rescate de Ujarrás, este miércoles. El sujeto se encerró en un aula mientras una maestra atendía a un grupo de niños, creando minutos de tensión y pánico entre estudiantes y personal docente.

De acuerdo con el director Abelardo Calderón, el incidente ocurrió al mediodía, justo en la salida del centro educativo.

"El hombre logró vulnerar las medidas de seguridad y entrar abruptamente al aula, donde se refugiaba, sin importar que el espacio estuviera lleno de menores y adultos", dijo a Teletica.com mediante un comunicado.

De acuerdo con la institución, padres de familia, junto con personal de seguridad institucional y oficiales de la Fuerza Pública, intervinieron rápidamente y retiraron al hombre de las instalaciones. No portaba armas, aunque se presume que estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública, confirmó a este medio que se trata de un consumidor de droga habitual de la zona.

La Fuerza Pública procedió con la detención del hombre dentro del lugar.

"Un sujeto bajo los efectos de alguna droga andaba gritando que lo iban a matar y se metió a la escuela, las unidades cerca dieron respuesta y restablecieron el orden público, se detuvo bajo un informe de contravención contra el orden público", acotó Cubillo.