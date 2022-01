Candidato a diputado, investigado por abuso sexual, renunciaría a curul solo si es condenado



El aspirante del partido de Rolando Araya comunicó que se separa inmediatamente de la agrupación, pero seguirá adelante en su carrera hacia Cuesta de Moras.



Proyecto para legalizar cannabis se enfrenta al escrutinio internacional



Gobierno anunció a los diputados, este jueves, que la ONU solicitó el expediente para verificar que se apegue a la legislación internacional.



Tía de hombre muerto en balacera: “Antes de morir, le dijo a su madre que la amaba”



"¿Qué sabe la gente de las adicciones, de la tristeza, de la depresión? Pudieron haber muerto más personas por una bala perdida", escribió la familiar en redes sociales.



Asesores del MEP no aclaran cómo datos personales de estudiantes han mejorado la educación



En comparecencia ante los diputados, la mayoría de los funcionarios no logró aclarar ese punto, mientras que uno reconoció que no ha visto ninguna mejora significativa.



Balacera: ¿Por qué la gente se acerca a grabar en vez de huir?



Un estudio reveló que más de 370 personas han muerto haciéndose 'selfies' en los últimos 13 años. Analizamos con un sociólogo por qué las personas se exponen a estos peligros.



