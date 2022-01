Asesores del MEP no aclaran cómo datos personales de estudiantes han mejorado la educación

Los asesores nacionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) que conformaron la unidad a cargo de los polémicos cuestionarios de factores asociados fallaron, este jueves, en aclarar cómo la información personal de estudiantes, que se recaba desde 2007, ha logrado mejorar la educación nacional.

La diputada liberacionista Yorleny León, presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, solicitó uno a uno a los cinco integrantes de la unidad que explicaran cómo esos cuestionarios, que la Sala Constitucional declaró violentaron la privacidad de miles de niños y jóvenes, se reflejaban en la calidad de la educación a lo largo de estos 14 años.

Los funcionarios aseguraron que esa era una pregunta difícil de responder y otro precisó que evaluaciones de herramientas como esas podrían tardar “hasta 100 años en dar resultados”.

León pidió a los comparecientes valorar aunque fuera de manera personal si en sus experiencias dentro del ministerio alguno había notado un cambio.

“Es difícil ser honesto en esta parte, pero no he visto mejoras significativas, desde mi percepción. Si usted me dice mejoras sustanciales o cambios sustanciales, no”, reconoció el asesor nacional de Estudios Sociales, José Joaquín Rodríguez.