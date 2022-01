Candidato a diputado, investigado por abuso sexual, renunciaría a curul solo si es condenado

El candidato a diputado, Dagoberto Guillén, anunció este jueves su salida de la campaña del Partido Costa Rica Justa, luego de que el medio CRHoy diera a conocer que es investigado penalmente por el presunto delito de abuso sexual contra un menor de edad.

Guillén, quien ocupa el segundo lugar en la provincia de Guanacaste, sostuvo su inocencia y dijo que, en caso de resultar electo, solo renunciaría a la curul si es declarado culpable.

"A partir de este momento me separo de la campaña de don Rolando Araya y del Partido Costa Rica Justa para que se investigue mi proceder, para que no exista ningún impedimento, de realizar las averiguaciones, en todas las instancias que lo ameriten. No tengo miedo de que examinen mi vida", aseguró.

"También manifiesto que, si resulto electo diputado, como posiblemente sea, me comprometo a renunciar a la curul, en caso de que resulte condenado del juicio espurio que han presentado", agregó Guillén en un comunicado.

Tras dar a conocer la renuncia, la agrupación aseguró que el candidato presidencial, Rolando Araya, había ordenado iniciar una investigación a lo interno. “Por mis principios y valores estoy convencido de que es injusto condenar a una persona tan solo porque se haya presentado una denuncia en su contra. Lo que corresponde es efectuar una indagación inmediata con base en toda la información que se pueda obtener sobre el caso y así lo estoy solicitando”, manifestó Araya. Lea también Elecciones 2022 Partido de Rolando Araya se divide por candidato a diputado investigado por abuso sexual Mientras el candidato presidencial pide una investigación interna, el presidente de la agrupación exige su separación inmediata del partido.

División interna

La separación del candidato a diputado se da en medio de la polémica, que deja en evidencia las diferencias de criterio entre el aspirante presidencial y el presidente de la agrupación política, Dragos Dolanescu.

En horas de la tarde, Dolanescu exigió la salida de Guillén y criticó a los encargados de armar la nómina de diputados por "nombrar una persona con una acusación tan grave".

Por su parte, Araya, aseguró que sería precipitado separar a Guillén sin antes realizar una investigación interna.​