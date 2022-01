Balacera: ¿Por qué la gente se acerca a grabar en vez de huir?

Este miércoles a eso de las 11 a. m. en San José centro ocurrió una balacera que cobró la vida de una persona. Pocos minutos después, empezaron a circular en redes sociales muchos videos sobre el intercambio de balas.

Contrario a la lógica de supervivencia, muchas personas se quedaron en la escena para grabar los sucesos, en vez de huir y correr por sus vidas.

En los videos se escuchan comentarios como "se armó la balacera vieras que feo, se puso feo esto, llevaban a una persona secuestrada en el carro".

Según Carlos Vargas Loáiciga, sociólogo, la sociedad ha avanzado a un punto donde este tipo de situaciones peligrosas se convirtieron en una oportunidad para sobresalir para algunas personas.

"Desde un punto de vista social nos encontramos en una sociedad en donde la construcción de la información es sencilla, está a mi alcance, en mi mano, por medio de un celular, la puedo exponer de manera inmediata en las redes sociales con una red de conexión, y esto va a estar a nombre mío, en una red social a mi nombre y, por tanto, esto me va a ubicar en un estatus. Si bien es cierto me expongo a un peligro, no siento ese peligro porque estoy de número uno, acuerpado por un elemento de tecnología y avance social, en donde si me pasa algo posiblemente me proteja, y el segundo elemento es que si doy ese paso voy a ser una persona famosa y voy a estar en la cúspide de la información, y tendré mi espacio de reconocimiento", comentó Vargas a este medio.

Tras el suceso de este miércoles, circularon muchos videos desde distintos lugares, inclusive, en uno se muestra cómo un adulto mayor se cae y la persona que lo grabó no lo ayudó y siguió grabando su video.

Video de la balacera:

 ​

"En una situación como la de ayer es un escenario ideal que ante la escasez de situaciones como esas, no le vemos el peligro instantáneo sino que más bien es la oportunidad adecuada para tener mi momento de fama cuando el manejo de la información es inmediata. Muchas personas al mismo momento se intentan ubicar en este escenario y a pesar de que exista un problema real, como una bala perdida. Parece irónico, pero es una cuestión en la cual yo me ubico frente a las demás personas como el centro de atención y no me importa lo que suceda alrededor", agregó el sociólogo.

Estudio revela que más de 370 personas han muerto haciéndose selfies



Una investigación de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche revela que entre enero de 2008 y julio de 2021 murieron en el mundo más de 379 personas mientras intentaban tomarse un selfie.

Por países destacan India, con 100 fallecidos; Estados Unidos, con 39, y Rusia, con 33, mientras que España ocupa el sexto lugar, con 15 muertes.

Una cifra importante es que el 72% de las víctimas eran hombres. "Hay un aspecto relacionado con el género, la masculinidad patriarcal, se expone al peligro siempre como un aspecto de superioridad. Es una competencia de información; el que se exponga más al peligro y tenga esa primicia, se acerca más a la cúspide", dijo el sociólogo.

Tsunami luego de erupción del volcán submarino Hunga Tonga Hunga. La población, arriesgando sus vidas, espera la ola para grabarla. pic.twitter.com/vc9XMegcBz — ITR Oficial (@ITROriginal) January 15, 2022

En esta publicación de Twitter se observa como unos niños esperan una ola producida por la erupción del volcán submarino Hunga Tonga Hunga para grabarla.

"En vez de buscar cobertura, buscan quién tiene la mejor foto o video"

Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, comentó sobre la balacera de este miércoles que casos como estos son cada vez más recurrentes.

"Lo que estamos viviendo hoy en día es que las personas en vez de buscar cobertura buscan quién tiene la mejor foto o el mejor video, y eso es algo que estamos constantemente viendo en las distintas escenas. Eso obliga a la Policía a tomar medidas adicionales para evitarlo", señaló Calderón.

Según Calderón, lo más importante, es buscar seguridad y cobertura, no quedarse en el sitio porque es muy peligroso.

"Lo más relevante es buscar salir de la zona, pero si no es posible salir de la zona, buscar una buena cobertura, ojalá una pared de concreto o una estructura sólida para que les dé protección ante un eventual impacto o rebote de algún proyectil balístico. Claramente, lo que hicieron al grabar o intentar grabar o tomar fotos es ponerse en peligro ellos", concluyó el director de la Policía.