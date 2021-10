Rodolfo Villalobos: "Tendría que estar loco para hacer un cambio de técnico"



Al presidente de la Fedefútbol no le gustó que Christian Sandoval de Teletica Radio le cuestionara la forma en cómo se refiere a los aficionados más exigentes con La Sele. "No me puedo dejar llevar por el calor, las presiones de la prensa o la furia de la afición, los procesos no pueden manejarse de esa forma”, aseguró Villalobos.



https://www.teletica.com/la-sele/rodolfo-villalobos-tendria-que-estar-loco-para-hacer-un-cambio-de-tecnico_297077



Dos niños y tres adultos con vida tras caer varios metros a precipicio en ruta 32



Las autoridades confirmaron la extracción de la primera persona. Se espera que las labores de rescate tarden varias horas más, ya que el precipicio tiene unos 200 metros de profundidad.



https://www.teletica.com/sucesos/dos-ninos-y-tres-adultos-con-vida-tras-caer-varios-metros-a-precipicio-en-ruta-32_297075



Una más: diputados aprueban sexta versión del Fondo Nacional de Avales



La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó la moción de texto sustitutivo esta tarde. La nueva propuesta está destinada a impulsar la reactivación de la economía mediante ayudas para los negocios afectados por la pandemia del COVID-19.



https://www.teletica.com/politica/una-mas-diputados-aprueban-sexta-version-del-fondo-nacional-de-avales_297062



Municipalidad de San José reabrirá parques de la capital



La reapertura gradual, que iniciará a partir del próximo 18 de octubre, no incluye el Parque Central ni el Braulio Carrillo, conocido popularmente como La Merced.



https://www.teletica.com/nacional/municipalidad-de-san-jose-reabrira-parques-de-la-capital_297053