Rodolfo Villalobos: "Tendría que estar loco para hacer un cambio de técnico"

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, dejó varias frases llamativas luego de la derrota de La Sele 2-1 ante Estados Unidos.



Según el jerarca, a estas alturas de la octagonal no le pasa por la cabeza realizar algún cambio de timón en la Tricolor.

“Tendría que estar loco para hacer un cambio de técnico en este momento (…) No me puedo dejar llevar por el calor, las presiones de la prensa o la furia de la afición, los procesos no pueden manejarse de esa forma”, mencionó Villalobos.

​El presidente reconoce que hay errores que se deben corregir en todos los ángulos que le competen a la Selección Mayor, pero que no bajarán los brazos.

“Los que estemos en el barco vamos a seguir remando el rumbo a Catar”, añadió.

Posteriormente, Villalobos tuvo un fuerte intercambio de palabras con el periodista de Teletica Radio, Christian Sandoval, quien cuestionó la forma en cómo se refiere a los aficionados más exigentes con La Sele.

“Me estás haciendo una entrevista para que yo diga lo que vos querrás o lo que yo quiero (…) No es ninguna prepotencia, simplemente yo no pienso como vos pensás y lo que quiero decir es que los que quieran seguir apoyando a la Selección y sigan creyendo en el proceso a Catar son bienvenidos, porque todo suma”, justificó.

Una de las variantes que se analizará una vez que se llegue al país es la posibilidad de sumar un asistente técnico nacional al equipo de trabajo de Suárez si él mismo lo solicita.

Esta alternativa se baraja luego de que el propio seleccionador reconociera que en tres meses se le ha dificultado conocer a plenitud todos los detalles de nuestro fútbol.

Además, se analizan los candidatos que podrían asumir como director de selecciones nacionales en la Fedefútbol tras la renuncia por recomendación médica de Carlos Watson.