En Los Ángeles, la NBA se reanuda en busca de un poco de "alegría"

Tras una breve suspensión por los devastadores incendios, la NBA se reactivó la noche del lunes en Los Ángeles con partidos de los equipos locales y la solidaridad de la afición hacia los damnificados de una tragedia que aún no termina.



Con resultados dispares, los Lakers y los Clippers trataron de brindar algo de "alegría" a una ciudad que trata de reponerse de una catástrofe que dejó al menos 24 muertos y más de 12.000 edificios destruidos en la última semana.



"Los Lakers tienen una conexión muy fuerte con la ciudad de Los Ángeles", recordó su joven entrenador, JJ Redick, cuya casa en la exclusiva zona de Pacific Palisades se vio afectada por las llamas.



"Un grupo funciona mejor cuando los individuos sacamos fuerzas los unos de los otros. La forma en que mis jugadores, mi personal y la organización me han apoyado y se han unido en torno a mí, en torno a la ciudad... Esto tiene su fuerza", manifestó el técnico antes del partido.



"El deporte puede ser una vía de escape y una distracción. Espero que esta noche nos proporcione alguna alegría a todos", deseó.



Redick no fue el único afectado, ya que varios jugadores de la franquicia que lidera LeBron James tuvieron que ser evacuados de sus casas.



Ante la crisis, la NBA aplazó dos partidos de los Lakers - el pasado jueves ante Charlotte Hornets y el domingo ante los San Antonio Spurs - y otros dos de los Clippers para no emplear recursos de los cuerpos policiales y de bomberos.



En su vuelta a la actividad el lunes, los Lakers cayeron frente a los Spurs (126-102) en el Crypto.com Arena (centro de Los Ángeles) y los Clippers vencieron a los Miami Heat (109-98) en el Intuit Dome (sur), dos zonas alejadas de los diversos fuegos que prendieron en la urbe californiana.



"Fue una locura"



Tras el triunfo ante los Lakers, el francés Victor Wembanyama, la estrella de San Antonio, y el veterano Chris Paul regalaron sus uniformes a los hijos de Redick, grandes aficionados al básquet, que perdieron su preciada colección de camisetas en el fuego.



"Ha sido una semana dura para todos, para mi familia (que vive en Los Ángeles) y para toda la gente de la ciudad", dijo Paul, quien jugó junto a Redick en los Clippers la pasada década.



"Chris me preguntó, yo no sabía que fueran tan fans", afirmó de su lado Wembanyama. "A JJ le ha impactado directamente. Si puedo hacer felices a esos chicos, lo haré".



Estos días vivimos "algunos momentos tensos. Fue una locura. Puedes ver a la gente directamente afectada. Es triste, pero teníamos que estar preparados. Hoy estábamos frescos", afirmó Wembanyama, figura del partido con 23 puntos y 8 rebotes.