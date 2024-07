Bronny James listo para la presión tras "surrealista" llegada a Lakers

En su presentación como jugador de Los Angeles Lakers, el joven Bronny James aseguró este martes que está preparado para la presión de jugar junto a su padre, la superestrella LeBron James.

Tras una única y discreta temporada en la Universidad del Sur de California (USC), Bronny fue elegido por los Lakers con el puesto 55 del Draft de la NBA, celebrado la semana pasada.

LeBron, de 39 años, y Bronny, de 19, serán la primera pareja de padre e hijo que juegue al mismo tiempo en la NBA.

Sin embargo, la elección del escolta estuvo también rodeada de escepticismo por las pocas expectativas que despierta entre los expertos, muchos de los cuales creen que fue seleccionado sólo para satisfacer los deseos de LeBron.

"Sin duda será una presión aún mayor", reconoció Bronny el martes en el centro de entrenamiento 'Laker'.

"Ya lo he visto... las redes sociales y demás hablan de que no merezco una oportunidad", señaló. "Pero he estado lidiando con cosas como estas toda mi vida, así que no es nada diferente. Está más amplificada por supuesto. Pero lo superaré".