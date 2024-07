“Tenía esperanza de que estuvieran vivos”, dice Eduardo Vargas tras asesinato de sus hijos

Los hijos menores del cantante costarricense Eduardo Vargas compartían una doble celebración dentro de un bar en San Josecito de Alajuelita, San José, cuando dos sujetos armados ingresaron al recinto y acabaron con la vida de ambos jóvenes.



Pavel Jordany y Gersan Nicola Vargas Rodríguez tenían 22 y 25 años, respectivamente.

Telenoticias conversó con el padre de las víctimas, integrante de la banda nacional Los Vargas Brothers.



​"Yo le pregunté a un oficial, ¿y los muchachos? Me dijo que vino una ambulancia y se los llevó. Tenía la esperanza de que estuvieran vivos. El caso es que no me querían decir nada. Dos horas después, mi esposa se me arrimó al oído y me dijo: 'Cielo, los dos están adentro', y yo le pregunté qué los tienen haciendo ahí, y me dijo que están muertos. Fue un impacto que no tenés idea. Cuando yo vi el carro que recoge los cuerpos que llegó, yo dije, no, esto no está bien. Ya después, por resignación, me di cuenta de que me los habían matado a los dos", contó.