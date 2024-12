Saprissa y Herediano evitan a clubes mexicanos tras sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf

Este martes se llevó a cabo el sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf en la que Saprissa y Herediano evitaron los duelos directos en la primera fase ante los clubes mexicanos.

Saprissa se medirá al equipo canadiense de Vancouver Whitecaps en una serie que comenzará en Tibás y finalizará en suelo canadiense.

Por su parte, el Herediano deberá enfrentar al Real Salt Lake, también de la MLS comenzando en Costa Rica y cerrando en Estados Unidos.

Las fechas para estos partidos están programadas para disputarse entre el 4 y el 27 de febrero del 2025.

Por su parte, Alajuelense, como bicampeón de Centroamérica, ya quedó sembrado en los octavos de final y esperará a su rival que saldrá de la llave entre Pumas de la UNAM de México y el Calvary FC de Canadá.

Los octavos de final se programarán entre el 4 y 13 de marzo también del 2025.

Entre el sorteo, el enfrentamiento más interesante lo tendrán los equipos de la MLS, Los Ángeles FC ante Colorado Rapids y el Inter de Miami de Lionel Messi ante el Sporting Kansas City.

