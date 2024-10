El VAR llegó al fútbol tico y fue aplaudido por todos los protagonistas. El videoarbitraje es sinónimo de avance, pues fue la tercera liga en Concacaf en tenerlo, tras Estados Unidos y México.

Dicho eso, conforme se va estrechando la tabla y se va acercando el cierre de la etapa regular, las críticas hacia el VAR por parte de personeros del fútbol y algunos clubes han ido en incremento.

Teletica.com contactó a analistas arbitrales para consultarles: ¿Por qué el arbitraje sigue en polémica si llegó el VAR?

Tenemos una herramienta como el VAR; sin embargo, la polémica sigue en el mundo y Costa Rica no es la excepción, otros países con tecnología más avanzada continúan con acciones polémicas, esa es la estructura del fútbol.

En Costa Rica esto está iniciando, esto es prueba y error, hay partidos donde no se inicia con el VAR y luego en el segundo tiempo sí, o se avisa que ya hay VAR cuando el partido ya inició. Se tiene que ir filtrando para ir mejorando.

Hay situaciones directas de los árbitros que es lo que en ocasiones deteriora su accionar, en un juego si se da una acción y toman una determinación correctamente, pero pasa algo muy similar en otro estadio y no se procede igual, es un estadio si se revisa la jugada, en otro no.

En un partido hay una acción de juego brusco grave de tarjeta roja y muestran una amarilla, en otro juego a veces ni amarilla o a veces van y revisan el VAR para tomar la mejor decisión.

Se debe de ir mejorando, hay muchos intereses en los equipos de ganar los partidos y los árbitros deben tener claro que sus decisiones deben ser las mejores. Hay situaciones que se dan y la gente no comprende, a pesar de que todos vemos lo contrario, a veces no hay revisión de VAR, son situaciones donde tienen que irse capacitando mejor los que están en el VAR, es una herramienta donde el árbitro se debe apoyar, pero a veces pareciera que el árbitro está a la espera de qué dice el VAR y eso es un error.

El silbatero debe dirigir y tomar decisiones, si por alguna razón hay algo a revisar, aquí entra la parte del VAR, pero es un aspecto de consulta y esto debe mejorarse mucho.

Ricardo Cerdas, analista arbitral

Se sabía que la llegada del VAR iba a marcar efectos que todo mundo esperaba que fueran positivos para el arbitraje y para las decisiones tomadas en los juegos. El VAR es una buena herramienta, en lo que se falla es el buen uso. Sería muy importante saber si a los árbitros se les da una capacitación adecuada para el buen uso de esta herramienta.

Se está fallando no solo en el uso del VAR sino en la aplicación correcta de las reglas de juego.

Todo hace ver o pareciera que no están recibiendo capacitación en cuanto a las reglas de juego, me parece que por ahí está el asunto y ojalá que los muchachos que estén en el VAR estén trabajando solos, no se necesita que haya una sombra detrás de ellos que les indiquen qué tiene que hacer porque si fuera así, el empleo del VAR se distorsiona por completo.

Orlando Portocarrero, analista arbitral

Debo decir que el VAR bien aplicado y utilizado con las herramientas bien dadas, sin adelantarse a los procesos, no como lo hicieron acá, funciona. Es una herramienta que viene a facilitar la labor arbitral, viene a facilitar la labor.

La implementación en Costa Rica es la crónica de una muerte anunciada, aceleraron los procesos, no estábamos preparados y vea lo que se está dando. El uso del VAR después de la jornada 9 hasta la 15 se han realizado unos 42 partidos, y ha generado un impacto negativo en un alto porcentaje. Ha habido de todo.

La gente no avisan que hay que ir a ver alguna jugada, se han dejado de expulsar entrenadores que se meten al terreno de juego y paran la jugada, ha habido pisotones, golpes y agresiones y el VAR no ha llamado.

Esto no es un asunto de colores, aquí no estamos hablando de equipos grandes o chicos, ha habido en términos generales impactos negativos en alto porcentaje en la implementación del VAR. Es responsabilidad de un todo, no son solo los árbitros.

Otra responsabilidad la tiene la Comisión de Arbitraje, los entrenadores, los jugadores, Unafut... en este momento, el arbitraje en Costa Rica entró en un periodo, ojo, ojo, no quiero ser alarmista, esto está llegando a una efervescencia muy alta, la gente ya no está aguantando. Hay crisis arbitral, todo por un mal manejo o porque quisieron adelantar los procesos en la implementación del VAR.

Vienen jornadas muy difíciles, viene la fecha del fin de semana que es crucial. Aquí se requiere bisturí.