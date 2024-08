Policías que atropellaron a perrito quedan libres y sin medidas cautelares

Los cuatro oficiales de la Fuerza Pública sospechosos de atropellar y matar a un perro callejero la tarde del viernes quedaron libres y sin medidas cautelares.

Su liberación fue confirmada este sábado a Teletica.com por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

Los uniformados fueron puestos a las órdenes del Ministerio Púbico por una denuncia que presentó el propio cuerpo policial, luego de que se hiciera viral un video en el que se observa que los agentes viajaban a bordo de dos patrullas, cuando arrollaron al can que se mantenía echado en vía pública.

El hecho tuvo lugar a eso de las 4:30 p. m. del viernes en Purral de Goicoechea, según se desprende de una grabación captada por una cámara de seguridad en el sitio.

De las imágenes no se logra apreciar que alguno de los oficiales descendiera de los vehículos para verificar el estado del animal.

El perro murió en el sitio, confirmaron testigos y el propio director general de la Policía, Marlon Cubillo.

Zamora precisó que los uniformados "fueron indagados, reseñados"; es decir, se les puso en conocimiento sobre los hechos por los cuales son investigados, la prueba que se tiene en su contra y se les tomó su información personal.

Después fueron citados a una audiencia el 13 de agosto.

No obstante, mediante un comunicado, el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José aclaró a sus despachos no ha ingresado ninguna causa o solicitud relacionada con los hechos y que, por lo tanto, no ha resuelto ninguna liberación ni ha indicado vista alguna hasta la fecha.

Añadió que en contra de los agentes se coordinará el día antes la apertura de un proceso disciplinario en el Departamento Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).



Dicha pesquisa administrativa tendrá un "trámite urgente y de pronto despacho", adelantó el jerarca.

La cartera convocó a una conferencia de prensa para ahondar en los hechos a la 1:00 p. m. de este sábado.