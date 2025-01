Pese a fallo de la Sala IV, Hacienda descarta entregar 8% del PIB a Educación

Desde el Ministerio de Hacienda mantienen firme su posición de no cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para el presupuesto de la Educación de este 2025. Esto pese al fallo de la Sala IV que declaró inconstitucional el presupuesto nacional por esa reiterada omisión.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, justificó esa posición con las siguientes declaraciones que envió a Telenoticias:

“No es que el Gobierno no quiere, es que el Gobierno no puede, porque el Estado no tiene la capacidad.