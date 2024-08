“Me dio un derrame facial”: Cliente de Coopeservidores tras perder sus ahorros

276 mil personas que tenían ahorros o inversiones en Coopeservidores perderán juntas miles de millones de colones por la debacle de esta cooperativa (ver video adjunto de Telenoticias).



“Me congelaron mis ahorros de toda mi vida, trabajando duro”, contó Gerardo Chaverri, invirtió ₡19 millones.

“Esto me tenía muy preocupado y entonces me dio un derrame facial, se me caía lo que comía, el ojo estaba caído”, agregó Juan Antonio Ramírez, sufrió derrame por estrés de pérdida de dinero.

Juan Antonio Ramírez, Luis Marín, Gerardo Chaverri y Antonio Barzuna tienen en común haber colocado sus ahorros en Coopeservidores.

“Molestos con Supervisión Financiera, estamos molestos con Rocío Aguilar, molestos con el resolutor, que al final de cuentas es un empleado público que primero fue supervisor de Coopeservidores, después lo nombran interventor de Coopeservidores y ahora es el resolutor, entonces es el señor de los tres sombreros y es el que nos tiene, para efectos nuestros, en esta posición actualmente”, explicó Antonio barzuna.

“Estamos perdiendo el 50% de ese patrimonio, si sumamos los solidaristas y las inversiones que tienen, simplemente ellos no han resuelto nada, nada de nada, costarricenses despiértense, ustedes quieren seguir engañados por estas instituciones en el futuro, no, nos están engañando”, acotó Luis Marín.

Los cuatro están en el grupo de las personas que tienen más de ₡6 millones. Es decir, por cada 10 recuperarán ocho, los seis garantizados por ley y la mitad de lo que sobrepasa ese monto.

“Mi inversión en Coopeservidores son ₡23.5 millones y parece que me van a dar ocho, no sé, es un enredo, pero si es plata que en la familia lo hablamos por mucho tiempo y que no nos gustaría perder”, afirmó Chaverri.

Un total de 276.460 personas pierden dineros que confiaron a Coopeservidores. ¿Cómo se llega a esta suma? 131.500 asociados pierden todo el capital social (así ¢100.000 millones)

140.000 trabajadores de Asociaciones Solidaristas pierden juntos: ¢34.450 millones y 4.960 personas con depósitos mayores a ¢6 millones perderán aproximadamente la mitad del dinero.