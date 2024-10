¿Le gustaría estudiar en India? Darán 25 becas todo pago

La Embajada de la India está otorgando 25 becas todo pago para sacar cursos y, a su vez, conocer este vasto país situado en Asia del Sur.



Teletica.com conversó con Sumit Seth, embajador de la India, quien aseguró que las relaciones políticas entre Costa Rica y la India se han venido fortaleciendo con el paso de los años.

Esto hace que cada vez más indios vengan a conocer Costa Rica, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por la embajada, a la fecha habitan en Costa Rica un aproximado de 700 indios.

Sin embargo, la cifra no es exacta, ya que muchos están en constante movimiento, llegan y salen para varios proyectos y otros sí se mantienen más estables en Costa Rica, según indicó la embajada.

Requisitos



Entre los principales requisitos para poder participar por una beca están:

“Si alguien tiene 46, no se le va a cerrar la puerta, podemos ser flexibles. Hasta que usted no llegue a la India no va a sentir realmente qué es la India, está cambiando cada vez más. India es un subcontinente, esta beca es una manera de conocer la India de primera mano”, agregó el embajador.