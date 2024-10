Hospital investiga por qué incapacitaron a funcionario de liceo pese a estar fuera del país

El Hospital Escalante Pradilla investigará cómo un funcionario de un centro educativo, en Pérez Zeledón, se incapacitó dos veces estando fuera del país.

La constancia señala que un médico de ese centro le extendió estas certificaciones al trabajador del área administrativa del Liceo Fernando Volio Jiménez (ver nota de Telenoticias en el video adjunto).

Esta persona salió de Costa Rica luego de presentar una primera incapacidad con fecha del 10 al 12 de octubre de este año. El derecho se le otorgó por tres días y está firmada por un doctor del Escalante Pradilla, en San Isidro de El General.

El documento digital indica claramente las siguientes observaciones: “La persona incapacitada por enfermedad queda imposibilitada durante las 24 horas del día de su incapacidad, para el desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada y no remunerada, pública o privada, tanto en su horario ordinario, como fuera de él, lo mismo que actividades académicas, físicas o recreativas que interfieran con la recomendación médica, así como viajes dentro y fuera del país, y cualquier otra actividad no señalada que ponga en peligro la recuperación de la salud. El incumplir con dicha inhabilitación, puede conllevar la anulación de la incapacidad”.

Registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, solicitados por Telenoticias, muestran que este funcionario salió del país rumbo a los Estados Unidos el 11 de octubre anterior, es decir, un día después de emitida la incapacidad.

Sin embargo, el 14 de octubre, estando fuera del país, el colaborador presentó una nueva incapacidad, extendida hasta el 16 de octubre, firmada por otro funcionario del hospital de Pérez Zeledón.

El 17 de octubre, siempre fuera de Costa Rica, el colaborador del liceo presentó una nueva incapacidad extendida hasta el 18 de octubre, firmada igualmente por un médico.

Además, se le consultó a la directora del centro educativo si estaba enterada de esta situación y si había recibido incapacidades.

“Supongo que se refieren a un funcionario que tiene como 22 días de nombrado en el área de auxiliar administrativo. Hizo mención de un viaje que tenía planeado con antelación y se le explicó que no se le podía otorgar el permiso porque eso es una licencia, y no había tiempo para tramitar la licencia sin goce de salario. El MEP establece ciertos requisitos, y uno es que se tiene que pedir con un mes de antelación, y ya no se podía, faltaban como 10 días”, explicó la directora, quien reconoció haber recibido las tres incapacidades.