Gerente del aeropuerto de Liberia dice que operar solo 15 horas en temporada alta “es malo”

Se acerca la temporada alta de turistas en Guanacaste, y Coriport, concesionaria a cargo del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, asegura que se enfrentan a un gran reto debido a los atrasos en la reparación de la pista; por eso, aplican varias medidas de contingencia para no afectar el alto tráfico aéreo.

“Este debería ser un aeropuerto que atienda vuelos 24 horas; si bien tenemos personas las 24 horas, por los atrasos en la pista no podemos operar 24/7; sin embargo, llegamos a un acuerdo de 15 horas al día, lo cual es un gran avance y nos permite traer la mayor cantidad de vuelos posibles”, explicó a Teletica.com César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.



Los encargados detallaron que, aunque el arreglo de la pista es una operación que no está en sus manos, por ahora esperan tener suficiente personal y medidas para sostener el alto flujo de turistas que se desplaza a Guanacaste y otros destinos.

“El efecto del atraso de la pista ya lo vivimos, y aquí estamos. La pista debería estar buena ya, pero nos ajustamos y tuvo algunos efectos, no es que no tuvo, lo que pasa es que logramos ajustarnos.

“En temporada alta, con el montón de vuelos diarios, porque ya no van a haber días pico, todos los días van a ser pico, a 15 horas es malo, pero ya nos acomodamos. Ahora, si en algunos de esos días no se abre la pista a las 6 a. m. hay clavo, porque ya va a haber pasajeros que salieron de su hotel, ya hicieron check out y hay una tripulación con motores prendidos para irse, si esos aviones de la mañana no salen, se pegan con el mediodía”, dijo Jaramillo.