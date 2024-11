Fiscalía pide 79 años de cárcel para acusado por desaparición de Keibril

Luego de una etapa de conclusiones por parte de la fiscala Edith Morera, que duró dos días, la representante del Ministerio Público pidió 79 años de cárcel contra el acusado por la desaparición de Keibril.

A Casasola se le imputan tres delitos de violación calificada contra la madre de la bebé, quien quedó embarazada a la edad de 12 años, y un delito más por la sustracción de la menor cuando tenía nueve meses de edad.

La representante del Ministerio Público afirmó que el imputado violaba a la mamá de Keibril al menos cinco veces por semana, a través de manipulación y engaño, para luego también ejecutar la sustracción de la bebé.

"Casasola desapareció a Keibril, una niña que se fue sin medias, no llevaba chupón ni abrigo, no llevaba nada. Se entregó y se colocó en los pedales de un carro que él conducía. La tesis de OIJ es que Keibril está fallecida, pero el Ministerio Público considera que por los elementos de prueba no puedo establecer una manera ni causa de muerte, pero definitivamente no descarto que eso sea así. Lo cierto del caso es que Casasola no sustrajo a Keibril para darle una mejor vida”, manifestó Morera.