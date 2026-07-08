FC Moravia sobre repechaje: "Criterio de mérito deportivo no fue aplicado de forma objetiva"

El Festival Nacional de la Canción reúne propuestas inéditas de 10 artistas costarricenses y se llevará a cabo este miércoles a partir de las 7 p. m.



La canción Hija del Tempisque, de la cantautora guanacasteca Nelly Juárez, es una de las escogidas entre 234 propuestas musicales provenientes de distintos rincones del país, que buscan coronarse como la mejor composición inédita hecha en Costa Rica.



“Para mí, esta canción es una reflexión poética de la vida de mi abuela y de las mujeres que seguimos su legado. Pero también es un tributo a la importancia del Tempisque”, explicó Juárez en una conversación sobre su canción.

"Vine desde Dallas para cantarle a mi abuela", agregó.



El evento promete una gran variedad de piezas, ya que las propuestas incluyen desde el pop moderno de la joven Lucía "Luzze" Espinoza, de 22 años, hasta la declaración de amor Sin Rodeos, del artista Marcelo Rojo, de 55 años.



"Quiero que mi música sea la banda sonora de sus vidas. El amor no siempre es obvio y siempre tiene que ser demostrado", expresó Rojo, quien se lanzó a la competencia por inspiración de su esposa.



La familia, la tierra y el amor son temas centrales entre los concursantes, quienes, como Rojo, encontraron la inspiración en el día a día. Zihany Fonseca, quien compuso De lo que soy, mencionó que, tras convertirse en mamá, su inspiración cambió completamente: "Trabajaba en la canción después de poner a dormir a mi bebé y encontré una nueva inspiración".



De igual manera, Sergio Jaén compartió que su inspiración para Esa es mi tierra se basó en la vida guanacasteca y “las cosas sencillas que nos marcan para toda la vida, como el café chorreado y el canto del yigüirro”, según explica. A su temática se le suma Eduardo Montero, nominado al Latin Grammy en 2025, quien se sentó en su piano a celebrar estar vivo y terminó con su tema Destello.



Para un músico, hasta la indecisión y el caos pueden servir de inspiración, como lo expone Lucía Espinoza en su canción Incertidumbre y Lucía Fernández en su tema Noticiero, que surgió del caos y ahora es su refugio.



Junto a ellos, completan la lista de finalistas Génesis Hernández, de Liberia, con Andanza; Leonel Ortega, de Playas del Coco, con Rema pariente; y Juan Pablo Salas, de Turrialba, con Tinta azul.



Más allá de la competencia, el festival es una oportunidad para descubrir de primera mano el talento musical costarricense: 10 historias, 10 formas distintas de contar lo que significa vivir y amar Costa Rica.



Si usted gusta asistir a la actividad, las entradas generales tienen un costo de ₡8.000, mientras que los estudiantes y adultos mayores pueden acceder por un precio reducido de ₡5.500.