Lo más destacado
Liberia buscará competir en Liga de Ascenso
Así nacieron las 10 canciones que competirán por ser la mejor de Costa Rica
Robert Garbanzo: “Una oportunidad para tratar de quedarnos en Primera División”
Presidente de Liberia: "El club está de pie"
Jicaral tras quedar fuera de repechaje: "Hay intereses políticos y económicos, es lamentable"
¿Cómo se tomó decisión de que Guadalupe y Escorpiones disputen repechaje?
Así se definirá el décimo equipo de la Primera División
FC Moravia sobre repechaje: "Criterio de mérito deportivo no fue aplicado de forma objetiva"
Esto comunicaron los moravianos luego de que se diera a conocer el repechaje entre Escorpiones y Guadalupe.
El FC Moravia publicó un comunicado en el que expresa su desacuerdo con la decisión de la Federación de realizar un repechaje entre Escorpiones y Guadalupe FC para suplir la baja de Liberia en Primera División.
Los moravianos consideraron "que el criterio de mérito deportivo no fue aplicado de forma objetiva para definir los clubes que disputarán la plaza vacante en la Primera División".
"Desde el inicio, nuestra posición ha sido clara: el mérito deportivo debe sustentarse en resultados obtenidos dentro de la competencia. En consecuencia, resulta contradictorio que se considere a una institución que nunca ha sido campeona de la Liga de Ascenso y a otra que perdió su categoría por descenso deportivo", comunicaron desde la institución.
Además, el club reafirmó su compromiso con un fútbol costarricense "basado en la objetividad, la transparencia y el mérito deportivo, como principios esenciales para fortalecer la credibilidad y la integridad de la competencia".
Liberia buscará competir en Liga de Ascenso
El Municipal Liberia busca competir en Liga de Ascenso, luego de no obtener el aval del Comité de Licencias para competir en Primera División.
Los liberianos publicaron un comunicado de prensa la tarde de este miércoles en el que detallas sus nuevas gestiones.
"Ante la comunicación recibida por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, la Asociación Deportiva Municipal Liberia procederá a realizar las gestiones correspondientes para solicitar la licencia de participación en la Segunda División del fútbol costarricense, conforme a los procedimientos que indique el Comité de Licencias", informó el club.
Así nacieron las 10 canciones que competirán por ser la mejor de Costa Rica
El Festival Nacional de la Canción reúne propuestas inéditas de 10 artistas costarricenses y se llevará a cabo este miércoles a partir de las 7 p. m.
La canción Hija del Tempisque, de la cantautora guanacasteca Nelly Juárez, es una de las escogidas entre 234 propuestas musicales provenientes de distintos rincones del país, que buscan coronarse como la mejor composición inédita hecha en Costa Rica.
“Para mí, esta canción es una reflexión poética de la vida de mi abuela y de las mujeres que seguimos su legado. Pero también es un tributo a la importancia del Tempisque”, explicó Juárez en una conversación sobre su canción.
"Vine desde Dallas para cantarle a mi abuela", agregó.
El evento promete una gran variedad de piezas, ya que las propuestas incluyen desde el pop moderno de la joven Lucía "Luzze" Espinoza, de 22 años, hasta la declaración de amor Sin Rodeos, del artista Marcelo Rojo, de 55 años.
"Quiero que mi música sea la banda sonora de sus vidas. El amor no siempre es obvio y siempre tiene que ser demostrado", expresó Rojo, quien se lanzó a la competencia por inspiración de su esposa.
La familia, la tierra y el amor son temas centrales entre los concursantes, quienes, como Rojo, encontraron la inspiración en el día a día. Zihany Fonseca, quien compuso De lo que soy, mencionó que, tras convertirse en mamá, su inspiración cambió completamente: "Trabajaba en la canción después de poner a dormir a mi bebé y encontré una nueva inspiración".
De igual manera, Sergio Jaén compartió que su inspiración para Esa es mi tierra se basó en la vida guanacasteca y “las cosas sencillas que nos marcan para toda la vida, como el café chorreado y el canto del yigüirro”, según explica. A su temática se le suma Eduardo Montero, nominado al Latin Grammy en 2025, quien se sentó en su piano a celebrar estar vivo y terminó con su tema Destello.
Para un músico, hasta la indecisión y el caos pueden servir de inspiración, como lo expone Lucía Espinoza en su canción Incertidumbre y Lucía Fernández en su tema Noticiero, que surgió del caos y ahora es su refugio.
Junto a ellos, completan la lista de finalistas Génesis Hernández, de Liberia, con Andanza; Leonel Ortega, de Playas del Coco, con Rema pariente; y Juan Pablo Salas, de Turrialba, con Tinta azul.
Más allá de la competencia, el festival es una oportunidad para descubrir de primera mano el talento musical costarricense: 10 historias, 10 formas distintas de contar lo que significa vivir y amar Costa Rica.
Si usted gusta asistir a la actividad, las entradas generales tienen un costo de ₡8.000, mientras que los estudiantes y adultos mayores pueden acceder por un precio reducido de ₡5.500.
Robert Garbanzo: “Una oportunidad para tratar de quedarnos en Primera División”
Este miércoles se aclaró el panorama. El equipo que ocupará el lugar dejado por Liberia saldrá de un repechaje entre Escorpiones, subcampeón de la Liga de Ascenso, y Guadalupe FC, el equipo que perdió la categoría en el Clausura 2026 de la Primera División.
“Hay que respetar al equipo rival, que ya tiene mucho tiempo de estar trabajando. Hay que tomarlo así, como una oportunidad para tratar de quedarnos en Primera División”, explicó Robert Garbanzo, dirigente de los guadalupanos.
El gerente de los josefinos fue claro y aseguró estar de acuerdo con la decisión que tomó la Federación Costarricense de Fútbol.
“En toda parte del mundo, cuando hay un repechaje siempre son los últimos o penúltimos que dejan la categoría contra el segundo o tercero de la categoría que va a subir. Entonces creo que es lo más justo posible. Ya que otros hayan, no sé, querido estar ahí, tienen todo su derecho de decirlo, pero sí creo que es lo más justo ahorita”, comentó.
Presidente de Liberia: "El club está de pie"
La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó, este miércoles, la denegatoria de la licencia del Municipal Liberia. La Fedefútbol informó que la decisión no fue apelada por el club ante el Tribunal de Apelaciones ni tampoco se solicitó su revocatoria al Comité de Licencias de la FCRF.
En este contexto, Mario Mora, jerarca del club, le suministró un mensaje al periodista Adrián Méndez, de Teletica Radio, con su posición oficial.
Jicaral tras quedar fuera de repechaje: "Hay intereses políticos y económicos, es lamentable"
El presidente de Jicaral, Roy Barrantes, externó su sentir, en entrevista con Teletica.com, luego de que su equipo quedara fuera del repechaje para suplir a Municipal Liberia en Primera División.
La repesca será entre Guadalupe y Escorpiones, mientras que los jicaraleños no fueron tomados en cuenta.
Barrantes conversó con este medio sobre todo lo referente a este tema:
—¿Qué sentimiento tiene después de haber quedado fuera del repechaje para suplir a Liberia?
Es lamentable porque ya había una a un acuerdo de Unafut, donde unánimemente habían escogido el repechaje entre Escorpiones y Jicaral. Se llevó al Comité Director de la Federación y Alex Chacón, que siendo de la Liga de Ascenso, presentó una moción a votación donde inmiscuía a Guadalupe y Escorpiones.
¿Cómo se tomó decisión de que Guadalupe y Escorpiones disputen repechaje?
Guadalupe FC y Escorpiones disputarán un partido de repechaje para suplir la baja de Liberia en la Primera División.
Así lo acordó este miércoles el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.
"Fue una decisión difícil porque fue atípico, nunca nos había sucedido pero teníamos que llegar a una decisión, pero seguimos las mejores practicas internacionales, hubo varias propuestas y tuvimos una votación", comentó Maroto.
Así se definirá el décimo equipo de la Primera División
La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer cómo se escogerá al décimo equipo que competirá en la Primera División, luego de que Liberia perdiera su licencia para participar en la máxima categoría.
El repechaje será entre Escorpiones y Guadalupe, uno como subcampeón de Segunda y el otro el equipo que perdió la categoría en la Primera.
El partido se jugará en cancha neutral, pero la fecha y sede se darán a conocer más adelante.
El torneo tiene previsto iniciar el fin de semana del 24 de julio.