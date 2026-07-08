Así se definirá el décimo equipo de la Primera División

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer cómo se escogerá al décimo equipo que competirá en la Primera División, luego de que Liberia perdiera su licencia para participar en la máxima categoría.

El repechaje será entre Escorpiones y Guadalupe, ﻿uno como subcampeón de Segunda y el otro el equipo que perdió la categoría en la Primera. ﻿

El partido se jugará en cancha neutral, pero la fecha y sede se darán a conocer más adelante.

El torneo tiene previsto iniciar el fin de semana del 24 de julio.



