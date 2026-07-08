Jicaral tras quedar fuera de repechaje: "Hay intereses políticos y económicos, es lamentable"

El presidente de Jicaral, Roy Barrantes, externó su sentir, en entrevista con Teletica.com, luego de que su equipo quedara fuera del repechaje para suplir a Municipal Liberia en Primera División.



La repesca será entre Guadalupe y Escorpiones, mientras que los jicaraleños no fueron tomados en cuenta.



Barrantes conversó con este medio sobre todo lo referente a este tema:

—¿Qué sentimiento tiene después de haber quedado fuera del repechaje para suplir a Liberia?

Es lamentable porque ya había una a un acuerdo de Unafut, donde unánimemente habían escogido el repechaje entre Escorpiones y Jicaral. Se llevó al Comité Director de la Federación y Alex Chacón, que siendo de la Liga de Ascenso, presentó una moción a votación donde inmiscuía a Guadalupe y Escorpiones.

Yo creo que Guadalupe había descendido no tenía opciones a prácticamente nada porque ya había descendido, pero desgraciadamente en esto hay intereses políticos y económicos, es lamentable, pero así es.

Al final, el comité director tomó la decisión y escogieron el repechaje entre Guadalupe y Escorpiones. Es muy lamentable porque el único mérito que tenía Guadalupe es el que disputó las fechas en Primera División para descender mientras que nosotros logramos un subcampeonato en el Clausura y fuimos el tercer lugar en la tabla general de la Liga de Ascenso entonces no son méritos deportivos, como le digo políticos y económicos que influyeron más que la parte deportiva.

—¿Cuáles pueden ser esos intereses políticos y económicos para dejar a para escoger esos equipos y dejar a Jicaral sin esa opción de repechaje?

Por ejemplo dentro de la parte política tuvo mucha influencia algunos de los miembros del comité director, que hicieron que inclusive están en Unafut, y que al final tomaron la decisión de incorporar a Guadalupe en este repechaje y en las votaciones así lo dicen.

Además de algunos otros que no necesariamente están en Unafut que apoyaron la moción esa antes de ver como le digo la parte deportiva por arriba de algunas otras situaciones.

Dentro de la parte económica para nadie es un secreto que que los costos de traslados y movimiento hacia Jicaral hace que sea poco atractiva para las televisoras, inclusive para los equipos entonces al final, como que a las zonas rurales no son no son muy atractivas en la parte económica para poder desplazarse, entonces hay situaciones que también pesan a la hora de tomar decisiones.



—¿Ustedes tienen pensado mandar algún escrito o alguna apelación sobre este tema?

En realidad no porque es una decisión que no hay un estatuto un reglamento que determine que si un equipo de Unafut no está el reglamento o el estatuto dictamina lo siguiente. Vamos a hacer una apelación sobre algo que que en realidad ya sería sobre el aire, no hay nada que exista que que fundamente esa esa situación a la cual vamos a apelar.

Lo que sí creo que debería haber sido justo desde el principio honorablemente y respetable si se hace justamente el que debió haber tomado la posición insofacto era Escorpiones, que había sido el subcampeón del campeonato de de Segunda División por haber tenido la mayor cantidad de puntos y por por quedar este decretado en la Liga de Ascenso como el subcampeón, entonces no no no debió haberse hecho ni siquiera el repechaje.

En el campo ﻿deportivo nosotros luchamos como propuesto para que se tomara en cuenta el tercer lugar pero lo que sí es increíble es tomar en cuenta Guadalupe cuando no tiene ningún mérito sino más bien al contrario lo que tiene es un desmérito deportivo para el cual se tomó en cuenta en este repechaje que creo que no es lo correcto.

—¿Ustedes tenían el respaldo de Unafut para participar en ese repechaje?

Por supuesto, en la totalidad de todos los de todos los que votaron ese día en Unafut estaba al 100%, la votación fue unánime sobre el partido entre Escorpiones y Jicaral, pero hoy, como se lo dije, se volteó la tortilla y vuelvo y repito: hay intereses que no necesariamente Jicaral sea tomado en cuenta y se reactiva Guadalupe para disputar este repechaje contra Escorpiones.