¿Cómo se tomó decisión de que Guadalupe y Escorpiones disputen repechaje?

Guadalupe FC y Escorpiones disputarán un partido de repechaje para suplir la baja de Liberia en la Primera División.

Así lo acordó este miércoles el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

"Fue una decisión difícil porque fue atípico, nunca nos había sucedido pero teníamos que llegar a una decisión, pero seguimos las mejores practicas internacionales, hubo varias propuestas y tuvimos una votación", comentó Maroto.

Además, una y otra vez, Maroto defendió que "seguimos las mejores practicas internacionales, lo más importante es que el resultado se dé en la cancha, luego de revisar varias alternativas y ejemplos llegamos a esta conclusión".

A Maroto también se le preguntó sobre por qué no tomar en cuenta a Jicaral, el jerarca respondió: "Más allá que hubiera sido Jicaral o no, mucha gente nos llamó que quería participar en un eventual repechaje, nosotros seguimos las mejores prácticas internacionales de lo que sucede en otros países".

"Sería ideal darle oportunidad a otros, pero escogimos al equipo que desciende porque viene con condiciones de Primera, el otro es el subcampeón, ya abrirlo más no parecía la iniciativa", agregó.

Al presidente también se le consultó sobre si algunos otros clubes apelarán al no estar en la repesca que se disputará y destacó que desconoce el tema.

"Habrá que esperar, adelantarnos a eso sería poco prudente, no sabemos lo que harán los otros equipos", concluyó.