Lo más destacado
Presidente de Liberia: "El club está de pie"
Jicaral tras quedar fuera de repechaje: "Hay intereses políticos y económicos, es lamentable"
¿Cómo se tomó decisión de que Guadalupe y Escorpiones disputen repechaje?
Así se definirá el décimo equipo de la Primera División
Robert Garbanzo: “Una oportunidad para tratar de quedarnos en Primera División”
Los guadalupanos disputarán un repechaje contra Escorpiones para definir qué equipo ocupará el lugar de Liberia.
Este miércoles se aclaró el panorama. El equipo que ocupará el lugar dejado por Liberia saldrá de un repechaje entre Escorpiones, subcampeón de la Liga de Ascenso, y Guadalupe FC, el equipo que perdió la categoría en el Clausura 2026 de la Primera División.
“Hay que respetar al equipo rival, que ya tiene mucho tiempo de estar trabajando. Hay que tomarlo así, como una oportunidad para tratar de quedarnos en Primera División”, explicó Robert Garbanzo, dirigente de los guadalupanos.
El gerente de los josefinos fue claro y aseguró estar de acuerdo con la decisión que tomó la Federación Costarricense de Fútbol.
“En toda parte del mundo, cuando hay un repechaje siempre son los últimos o penúltimos que dejan la categoría contra el segundo o tercero de la categoría que va a subir. Entonces creo que es lo más justo posible. Ya que otros hayan, no sé, querido estar ahí, tienen todo su derecho de decirlo, pero sí creo que es lo más justo ahorita”, comentó.
También fue contundente acerca de las personas que creen que Guadalupe FC no debe tener la posibilidad de regresar a la máxima categoría: “A mí la verdad me da igual eso”.
Finalmente, reconoció no tener muchos detalles, además del rival y que el boleto se disputará a un solo partido.
“Creo que es lo más ventajoso para arrancar el torneo lo más antes posible y no contrarrestar nada de la planificación que hay de los torneos, tanto de Primera División como de Segunda División”, concluyó.
Presidente de Liberia: "El club está de pie"
La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó, este miércoles, la denegatoria de la licencia del Municipal Liberia. La Fedefútbol informó que la decisión no fue apelada por el club ante el Tribunal de Apelaciones ni tampoco se solicitó su revocatoria al Comité de Licencias de la FCRF.
En este contexto, Mario Mora, jerarca del club, le suministró un mensaje al periodista Adrián Méndez, de Teletica Radio, con su posición oficial.
Jicaral tras quedar fuera de repechaje: "Hay intereses políticos y económicos, es lamentable"
El presidente de Jicaral, Roy Barrantes, externó su sentir, en entrevista con Teletica.com, luego de que su equipo quedara fuera del repechaje para suplir a Municipal Liberia en Primera División.
La repesca será entre Guadalupe y Escorpiones, mientras que los jicaraleños no fueron tomados en cuenta.
Barrantes conversó con este medio sobre todo lo referente a este tema:
—¿Qué sentimiento tiene después de haber quedado fuera del repechaje para suplir a Liberia?
Es lamentable porque ya había una a un acuerdo de Unafut, donde unánimemente habían escogido el repechaje entre Escorpiones y Jicaral. Se llevó al Comité Director de la Federación y Alex Chacón, que siendo de la Liga de Ascenso, presentó una moción a votación donde inmiscuía a Guadalupe y Escorpiones.
¿Cómo se tomó decisión de que Guadalupe y Escorpiones disputen repechaje?
Guadalupe FC y Escorpiones disputarán un partido de repechaje para suplir la baja de Liberia en la Primera División.
Así lo acordó este miércoles el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.
"Fue una decisión difícil porque fue atípico, nunca nos había sucedido pero teníamos que llegar a una decisión, pero seguimos las mejores practicas internacionales, hubo varias propuestas y tuvimos una votación", comentó Maroto.
Así se definirá el décimo equipo de la Primera División
La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer cómo se escogerá al décimo equipo que competirá en la Primera División, luego de que Liberia perdiera su licencia para participar en la máxima categoría.
El repechaje será entre Escorpiones y Guadalupe, uno como subcampeón de Segunda y el otro el equipo que perdió la categoría en la Primera.
El partido se jugará en cancha neutral, pero la fecha y sede se darán a conocer más adelante.
El torneo tiene previsto iniciar el fin de semana del 24 de julio.