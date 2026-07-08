Robert Garbanzo: “Una oportunidad para tratar de quedarnos en Primera División”

Este miércoles se aclaró el panorama. El equipo que ocupará el lugar dejado por Liberia saldrá de un repechaje entre Escorpiones, subcampeón de la Liga de Ascenso, y Guadalupe FC, el equipo que perdió la categoría en el Clausura 2026 de la Primera División.

“Hay que respetar al equipo rival, que ya tiene mucho tiempo de estar trabajando. Hay que tomarlo así, como una oportunidad para tratar de quedarnos en Primera División”, explicó Robert Garbanzo, dirigente de los guadalupanos.

El gerente de los josefinos fue claro y aseguró estar de acuerdo con la decisión que tomó la Federación Costarricense de Fútbol.

“En toda parte del mundo, cuando hay un repechaje siempre son los últimos o penúltimos que dejan la categoría contra el segundo o tercero de la categoría que va a subir. Entonces creo que es lo más justo posible. Ya que otros hayan, no sé, querido estar ahí, tienen todo su derecho de decirlo, pero sí creo que es lo más justo ahorita”, comentó.

También fue contundente acerca de las personas que creen que Guadalupe FC no debe tener la posibilidad de regresar a la máxima categoría: “A mí la verdad me da igual eso”.

Finalmente, reconoció no tener muchos detalles, además del rival y que el boleto se disputará a un solo partido.

“Creo que es lo más ventajoso para arrancar el torneo lo más antes posible y no contrarrestar nada de la planificación que hay de los torneos, tanto de Primera División como de Segunda División”, concluyó.