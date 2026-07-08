Presidente de Liberia: "El club está de pie"

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó, este miércoles, la denegatoria de la licencia del Municipal Liberia. La Fedefútbol informó que la decisión no fue apelada por el club ante el Tribunal de Apelaciones ni tampoco se solicitó su revocatoria al Comité de Licencias de la FCRF.

En este contexto, Mario Mora, jerarca del club, le suministró un mensaje al periodista Adrián Méndez, de Teletica Radio, con su posición oficial.

Mora indica que "lo primero es transmitirle tranquilidad a la afición" y destacó que "el club está en pie".

"El club ha venido trabajando con seriedad, responsabilidad y respeto absoluto por las instancias correspondientes, siempre dentro del marco reglamentario y estatutario que rige al fútbol costarricense. "Liberia sí ha presentado documentación correspondiente y ha realizado las gestiones necesarias para defender su permanencia en la Primera División, conforme a las políticas, procedimientos y normas aplicables", escribió Mora.

El jerarca manifestó que "cualquier decisión relacionada con ascensos o descensos en cada categoría debe estar estrictamente ajustada a los reglamentos, estatutos y procedimientos previamente establecidos por Unafut, FIFA Y FCRF, no se puede improvisar con ajustes o determinaciones no fundamentadas".



En relación con su mensaje para la hinchada liberiana, Mora expresó que sus palabras son de "confianza y unión".

"Entendemos que puedan surgir opiniones, interpretaciones o comentarios alrededor del tema, pero nuestra posición será siempre mantener la prudencia, evitar controversias innecesarias y permitir que las autoridades competentes resuelvan conforme a derecho.



"A la afición liberiana le decimos que seguimos trabajando, que el club está de pie y que este es un momento para mantenernos unidos, con responsabilidad y con fe en que las cosas deben resolverse dentro del marco legal y deportivo correspondiente", concluyó Mora.

