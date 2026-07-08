Liberia buscará competir en Liga de Ascenso

El Municipal Liberia busca competir en Liga de Ascenso, luego de no obtener el aval del Comité de Licencias para competir en Primera División.

Los liberianos publicaron un comunicado de prensa la tarde de este miércoles en el que detallas sus nuevas gestiones.

"Ante la comunicación recibida por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, la Asociación Deportiva Municipal Liberia procederá a realizar las gestiones correspondientes para solicitar la licencia de participación en la Segunda División del fútbol costarricense, conforme a los procedimientos que indique el Comité de Licencias", informó el club.

Además, los liberianos reconocieron que este es un momento "difícil", y que la institución "asume este nuevo reto con la frente en alto, con respeto por la normativa y con la convicción de luchar nuevamente por el ascenso a la Primera División".

También hubo palabras para su afición, que vibró en semifinales con su equipo en el último año.

"A nuestra afición le decimos con claridad: Municipal Liberia sigue vivo, sigue trabajando y seguirá defendiendo con orgullo los colores de Guanacaste. Hoy más que nunca, el club necesita unidad, confianza y respaldo. La historia de Municipal Liberia ha estado marcada por la lucha, la resiliencia y la capacidad de levantarse ante la adversidad. Esta no será la excepción", concluyó.

Los liberianos finalizaron su boletín con este mensaje: "Municipal Liberia no se rinde. Seguirá compitiendo, luchando y volverá a buscar su lugar en la Primera División".

