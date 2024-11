Estudiante de colegio público pide ayuda para asistir a evento de la ONU en EE. UU.

Melanie Fonseca es una estudiante del Liceo de Poás, quien, con 17 años, es la única alumna de un centro educativo público que logró tener un cupo para ser parte de un evento llamado Modelo de Naciones Unidas (MUN).

El evento se realizará en los Estados Unidos, en enero de 2025, y para lograr esa meta, la vecina de Alajuela requiere del apoyo de los costarricenses, debido a que por temas de presupuesto, no brindan becas a los colegiales.

Para participar se requieren más de 2.000 dólares y la familia no cuenta con los recursos para poder cubrirlos.

El proyecto MUN es creado por Naciones Unidas y se trata de una simulación de la realidad de la ONU en un contexto académico.

De acuerdo con la ONU, este proyecto nació para ayudar a los estudiantes a formarse en técnicas de persuasión, negociación, redacción y oratoria, en un ámbito de tolerancia y respeto por la diversidad. También, contribuye a que los participantes comprendan que la mejor forma de resolver los conflictos es a través del diálogo y la negociación.

Para ser parte del evento en enero, Fonseca tuvo que participar en varios niveles de MUN en Costa Rica, conocidos como CRIMUN.

El primero fue en agosto, donde, según cuentan, obtuvo el premio como “Delegado” con mayor desempeño, y luego en el mes de setiembre, ocasión en la que no solo participaron estudiantes nacionales, sino internacionales provenientes de Panamá, Estados Unidos, entre otros países. En este último, la joven fue reconocida como “Delegada” más destacada.

“Para lograr alcanzar estos premios, personalmente, me preparé con antelación e indagué en profundidad el país y el tema que se abordaría en cada evento. Esto me permitió que CRIMUN me escogiera para representar a Costa Rica en el evento internacional en Estados Unidos, a realizarse del 22 de enero al 2 de febrero”, explicó Fonseca.