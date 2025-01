Estos son los partidos suspendidos para la fecha 3 y 4 del Clausura

Este jueves se dieron a conocer los cambios para la jornada 3 y 4 de Clausura, ya que se aprobaron los pedidos de suspensión de Alajuelense, Herediano y Saprissa.

Estos equipos tienen seis jugadores convocados a la Selección Nacional, por lo que hicieron válido su derecho de pedir la no programación de sus encuentros.

Los futbolistas se deben reportar al combinado patrio luego del cierre de la jornada 2, que se dará este jueves en la noche y la Tricolor se enfrenta a Estados Unidos este miércoles 22.

"Los encuentros que se suspendieron fueron Alajuelense Vs. Herediano y Guanacasteca Vs. Saprissa de la fecha 3 y Sporting Vs. Alajuelense, Santos Vs. Herediano y Saprissa Vs. Puntarenas de la jornada 4", indicó la Unafut.

Las fechas de reprogramación son las siguientes.

Jornada 3:

– Martes 4 de febrero, 20:00 horas, A.D. Guanacasteca vs Dep. Saprissa.

– Miércoles 5 de febrero, 20:00 horas, L.D. Alajuelense vs C.S. Herediano.