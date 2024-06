“Es amigo, no hay que asustarse”, dice alcalde sobre cocodrilo caminando por Jacó

Este jueves por la noche, un cocodrilo fue visto caminando por las calles de Jacó, alarmando a muchas personas que pasaban por el lugar quienes, además, aprovecharon para capturarlo en video.

Durante la época de invierno, ocurre el periodo de apareamiento, por lo que este tipo de reptiles salen de su hábitat y es más probable encontrárselos en lugares donde normalmente no se ven, como en calles, casas y sitios turísticos.

Video del cocodrilo en Jacó:

Francisco González, alcalde de Garabito, conversó con Teletica.com y señaló que este animal es muy conocido en la zona y que los vecinos no deben asustarse si vuelve a salir del río donde vive.

“Este animal que apareció anoche (jueves) caminando por la calle, puedo decir que lo conozco bien porque yo trabajaba cerca de donde él vive y es usual verlo salir hacia una finca aledaña e incluso puedo decir que es una hembra porque ha tenido partos y los he visto. No es algo que nos deba asustar, es su habitat; él vive en el río y no es agresivo si no lo molestamos”, manifestó González.