¿Compras navideñas de última hora? No pierda de vista estas recomendaciones

En pleno 24 de diciembre, muchas personas aún están comprando los últimos regalos navideños. Sin embargo, los expertos recomiendan tener siempre presente distintos consejos para evitar, en medio de la prisa, cometer algún error financiero que pueda complicar la vida más adelante.

La presidenta de Consumidores de Costa Rica, Rosa Elena Sánchez, recomendó que, a pesar de estar en apuros por hacer todas las compras, es importante caminar y comparar, ya que la diferencia entre comercios es elevada en muchas ocasiones.

En esa misma línea, el director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, afirmó que es vital valorar todas las opciones que hay para ese mismo artículo y así evitar incurrir en un gasto exagerado.

También es importante llevar una lista de compras con el nombre de cada una de las personas o familias, y con varias opciones de regalos que puedan adecuarse, esto con el fin de no tener que pensar en el momento qué se va a regalar.

Montero subrayó que es crucial estar seguro de que realmente se necesita hacer esa compra, ya que eso puede ahorrar problemas.

“También, si puede hacerse un regalo ya no individual, sino más para el grupo familiar, para hacer rendir el dinero que se ha ido en el mes de diciembre y, por tanto, ya está más limitado”, comentó el experto.

Respetar el presupuesto es de vital importancia, de acuerdo con la presidenta de Consumidores de Costa Rica.

“El día de hoy, con tal de terminar compras rápido, con tal de no visitar más comercios, compramos muchas cosas que se salen de nuestro presupuesto y esto, meses después, en enero y febrero, nos va a causar un problema económico”, afirmó Sánchez.

Otro elemento a tomar en cuenta, a pesar de la prisa, son las políticas de cambio, especialmente si se compran artículos que podrían requerir un cambio de talla, como una blusa o zapatos.

“Es importante recordar que las políticas de cambio son voluntad del comerciante. No está establecido en la ley que el comerciante tenga la obligación de cambiarlos porque no nos gustó o no nos quedó el artículo”, recordó la presidenta de la organización.