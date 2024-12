Combustibles bajan de precio a partir de este martes

En pocas horas baja el precio del combustible y mientras tantos expendedores denuncian que Recope no amplió horarios de atención en las últimas horas y que hay filas interminables de transportistas en planteles (ver video adjunto de Telenoticias).

Los ajustes en las tarifas quedarán de esta forma:

La gasolina Súper baja ₡16 y cuesta ₡669 colones por litro.

La plus o regular disminuye 8 colones y pasa a ₡660.

El litro de diésel baja ₡9 y cae a 565 colones.

El gas LP más bien tiene un aumento por cilindro de 25 libras. Aumenta ₡253 y pasa a ₡7.379.

Largas filas

Los expendedores denuncian que Recope sigue atendiendo manual y que en las últimas horas no amplió los horarios de atención en los planteles, por lo que hay filas interminables de transportistas que no pueden llevar el combustible hasta las estaciones de servicio.

No solo no hubo ampliación de horarios el fin de semana y si no que este lunes los planteles de Recope trabajaron en jornada normal, hasta las 3 de la tarde, a pesar de que la atención sigue siendo manual desde el ataque cibernético del 27 de noviembre.

Los expendedores aseguran que los depósitos que realizan en los bancos para comprar combustible, si no le aparecen a Recope en el sistema, no les entregan el combustible, aunque lleven un comprobante físico del depósito bancario.

Recope informó la semana anterior que estaba muy cerca de pasar de nuevo al trámite electrónico, en lugar de manual.