Autoridades de Salud alertan sobre los peligros de ciertos juguetes para niños

La elección de juguetes para los más pequeños debe hacerse con precaución, ya que podrían provocar emergencias si no son apropiados para la edad o si no se utilizan bajo supervisión. Desde el Hospital Nacional de Niños (HNN), los médicos alertan sobre el aumento de accidentes relacionados con juguetes, especialmente bicicletas, patinetas y dispositivos que usan baterías.



Andrea Monge, especialista de la Unidad de Trauma del HNN, subraya los riesgos que enfrentan los niños más pequeños al recibir juguetes no apropiados para su edad (ver video adjunto de Telenoticias).

“Si es un niño pequeño, sobre todo los menores de dos años, tienen más riesgo de meterse ese juguete a la boca y de que sufran un proceso de obstrucción de la vía respiratoria. Hay que cuidar muchísimo el tamaño del juguete, que no debería ser menor de cuatro centímetros”, explicó Monge.

Los juguetes que contienen baterías también representan un peligro significativo, especialmente para niños entre los dos y cinco años.

“Lo ideal sería que a un niño pequeño no le demos nada con baterías. También vemos en chicos entre los 2 y 5 años, que ya exploran las baterías, las sacan, o se las encuentran mal colocadas y se las meten en la boca. Las baterías generan un ácido que puede quemar estructuras, ya sea en el estómago, en los intestinos o en la nariz”, advirtió Monge.

El uso de bicicletas, patinetas y otros juguetes similares también ha generado un aumento en las emergencias médicas. Monge enfatizó la importancia de la protección adecuada al usar estos juguetes.

“Pensamos en el juguete, pero no en la protección, y todos estos juguetes necesitan usarse con cascos, rodilleras o guantes, para evitar que, si se caen, no sufran lesiones. También es importante la supervisión. Nos pasa mucho que les preguntamos a nuestros pacientes ‘¿Por qué no te pusiste el casco?’ e indican ‘es que no estaba mi mamá’”, detalló.

La supervisión constante, la elección adecuada de los juguetes y el uso de equipo de protección son clave para evitar que la alegría de los regalos navideños se convierta en una situación de riesgo para los niños.