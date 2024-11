Suspendido juego entre Liberia y San Carlos

Dadas las complicadas condiciones climáticas que afectan al país, la Unafut anunció que se tomó “la decisión de suspender el encuentro de esta noche entre el Municipal Liberia y la Asociación Deportiva San Carlos”.

Según detallaron, durante el día han mantenido comunicación constante con la Comisión Nacional de Emergencias y de allí se tomó esta medida.

Desde la Unafut aseguran contar con el “aval para continuar con los juegos de reprogramación pendientes: Asociación Deportiva Guanacasteca Vs. Puntarenas FC, Liga Deportiva Alajuelense Vs. Club Sport Herediano, Municipal Liberia Vs. Deportivo Saprissa”.

“Desde Unafut tenemos una comunicación directa con la CNE y nos mantendremos monitoreando la situación para tomar las decisiones correspondientes. Sin duda, la seguridad es la prioridad en estos momentos”, indicó Vicki Ross. Por el momento no se ha informado de la fecha de reprogramación.