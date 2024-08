¿Por qué el fin de semana no habrá VAR? Liberia da su posición

El VAR no iniciará este fin de semana, el motivo es porque se realizaron pruebas en el estadio de Piedades, sede de Santa Ana FC y no fueron superadas, por lo que se intentó un cambio de sede para el partido ante Liberia, pero los liberianos se negaron.

Los pamperos emitieron este jueves unas declaraciones en las que exponen su punto de vista sobre lo sucedido.

"No fue que no aceptamos el cambio de sede, tuvimos la disposición de indicar que podíamos jugar en otra sede disponible siempre y cuando fuera el viernes por un tema de logística del equipo, teníamos una planificación y a nosotros nos avisaron el martes en la noche, creemos que fue muy repentino y daba poco margen para cambiar cosas en nuestra logística, dijimos que no había problema, dijimos que no participábamos en la rifa del VAR, pero queríamos jugar el día viernes", comentó Walter Chevez, gerente del equipo.