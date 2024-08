Minor Díaz explota y anuncia que Liberia se marcha del Edgardo Baltodano

Ni la goleada ante el Santos dejó tranquilo al técnico liberiano Minor Díaz.

Los de la Ciudad Blanca golearon 4-0 a un débil Santos y cuando todo parecía felicidad, el estratega explotó en conferencia de prensa y se olvidó del fútbol.

El Municipal Liberia sigue con problemas con el Comité de Deportes del cantón que, en palabras del estratega, les cobra mucho más de la cuenta por el alquiler, por lo que ya no aguantan más y anuncian que se marcharán del estadio Edgardo Baltodano Briceño.

"Listo nos ganó el Comité. Tuvimos una reunión con la directiva esta tarde y creo que acá tenemos los días contados. Si el Comité quiere que nos vayamos no hay problema, nos vamos a ir. Es una lástima, así no podemos, es muy desgastante, en la provincia hay lugares que nos reciben con los brazos abiertos, como por ejemplo Bagaces o Santa Cruz.

"Si querían llegar a esto ya lo lograron, nos vamos a ir, si esto no se negocia con la Municipalidad nos vamos a ir, con el Comité de Deportes no vamos a negociar más, de no ser así nos vamos. Con todo esto estamos retrocediendo", indicó muy molesto el estratega.

Incluso, a Díaz no le tembló el pulso y señaló con nombres a los que a su criterio son los principales culpables de que el club tenga que tomar esta decisión.

"Yo hoy dije que voy a hablar con nombres. Por ejemplo, la presidenta del Comité Cantonal de Deportes, Elke Castillo, una nicoyana, coterránea mía, nosotros creemos en los niños, en los jóvenes, en el deporte y cuesta creer que ella ponga tantas trabas para que el Municipal Liberia pueda seguir creciendo, dándole alegría al cantón, a la provincia, el Municipal Liberia es patrimonio del cantón y de la provincia. Lo mismo para el vicepresidente Hugo Ruiz, el hombre es de Tilarán, él no sabe lo que es ponerse una camiseta de Liberia y defenderla, yo sí, jugué acá y ahora soy el entrenador", explicó.

Según explicó, el Comité les cobra por semana 500.000 colones para el alquiler de canchas, pero este viernes ante Santos les llegaron a cobrar millón y medio de colones. Además, ante Alajuelense se logró realizar el compromiso porque el club fue el que puso el dinero para pagar las baterías de la planta eléctrica del reducto.

Curiosamente, durante su intervención en la conferencia de prensa se dio un apagón en la zona de prensa que quedó registrado en la señal de televisión.

"Ven, eso lo hacen al propio, no crean que no, vea ahí afuera, hay luz. Solo acá pasa, ¿Se dan cuenta? Lo que quieren es que yo no hable", puntualizó.

Díaz terminó defendiendo al presidente del club, Wilmer Eusse, pues asegura que ha invertido mucho más de lo que gana con el club pampero.

De momento, se desconoce cuál será la decisión de Liberia para los próximos partidos, pero todo hace pensar que jugará lejos de su propio estadio.