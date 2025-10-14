Técnico de Nicaragua lanza crítica: "El antifútbol fue muy feo, bastante feo"

Lo más destacado
"Quiero agradecer a Alajuelense porque el resto de los equipos y federación tica nos cerraron las puertas", dijo el entrenador Marco Antonio Figueroa.
El seleccionador de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, lanzó dura crítica al fútbol de Costa Rica y al mismo tiempo agradeció a Liga Deportiva Alajuelense.
"Quiero agradecer a Alajuelense porque el resto de los equipos y la federación tica nos cerraron las puertas desde el día 10, pero Alajuelense nos brindó su cancha y un espacio para poder trabajar, el antifútbol fue muy feo, bastante feo", comentó Figuroa al iniciar la conferencia de prensa tras perder 4-1 ante Costa Rica.
Sobre el guardameta Miguel Rodríguez, Figueroa indicó que “perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez, toda la culpa es de él y mía por ponerlo”.
Y agregó: “No hice el cambio del portero porque lo iba a matar anímicamente, pero Miguel Rodríguez se está sacando solo de la Selección de Nicaragua, vamos a buscar otras opciones para noviembre".
Sobre la derrota, el entrenador indicó que "Nicaragua cae con la cabeza en alto".
También, el estratega especificó que "no me voy dolido por el resultado, sino por los errores".
El seleccionador nacional, Miguel Herrera, analizó el triunfo 4-1 ante Nicaragua en el Estadio Nacional.
Estas fueron las declaraciones de El Piojo en conferencia de prensa:
¿Cambia el ambiente de La Sele?: No sé dime tú, ustedes (prensa) son los que han creado el ambiente, no sé, es más fácil que contesten eso. Estamos trabajando, no hemos logrado nada, es una victoria nada más.
Análisis del juego: El jugador hace su esfuerzo, aunque pueda tener un error. Puedes tener un buen o mal partido, cuando te meten cuatro goles no puede ser una persona la culpable.
La victoria de Costa Rica, por marcador de 4-1 ante Nicaragua, tuvo en Adrián Alonso Martínez a su gran figura.
El atacante marcó un doblete y festeja por lo que esto significa para el grupo.
“Estamos dependiendo de nosotros y ahora nos faltan dos partidos que vamos a ir por todo”, explicó.
El delantero también señaló la importancia de jugar en casa.
La Selección Nacional triunfó 3-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional y este es el hombre a hombre del partido.
Keylor Navas: No tuvo mucho trabajo tampoco responsabilidad en el gol que le anotó Nicaragua a la Tricolor. Su experiencia siempre aporta seguridad al grupo.
Costa Rica ganó a Nicaragua por marcador de 4-1. La Tricolor volvió a sumar de a tres y lo hizo en un juego clave.
Con un Estadio Nacional lleno, La Sele fue superior a su rival y esta vez sí pudo convertir el dominio en goles para quedarse con la victoria.
Los tantos de Adrián Alonso Martínez, en doblete, Manfred Ugalde y Francisco Calvo significan que el combinado patrio depende de sí mismo para sellar un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.
Luego de que Honduras derrotara a Haití a primera hora y se colocara en lo más alto del Grupo C, los de Miguelo Herrera necesitaban darle esta alegría al público que abarrotó La Joya de La Sabana, y lo consiguieron, dando calma al camerino.
El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional estuvo cargado viejas emociones y una lesión que le impidió jugar ante Honduras y Nicaragua.
Borges quedó fuera de lista en San Pedro Sula y también en el Estadio Nacional, donde observó el partido acompañado de Bryan y Yendrick Ruiz.
Celso ahora palpita ahora su gran retorno a las canchas con la roja puesta para los siguientes dos partidos que serán ante Haití y Honduras.
La Sele visitará Curazao para medirse a Haití, el 13 de noviembre a las 6 p. m.
Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.
La Federación informó, hace una semana, que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".
Con la victoria 3-1 contra Nicaragua, la Selección Nacional está en segundo lugar del Grupo C de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Actualmente, La Sele tiene seis puntos y solo es superada por Honduras, que este lunes alcanzó la victoria 3-0 frente a Haití y alcanzó los ocho puntos.