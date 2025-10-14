Técnico de Nicaragua lanza crítica: "El antifútbol fue muy feo, bastante feo"

El seleccionador de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, lanzó dura crítica al fútbol de Costa Rica y al mismo tiempo agradeció a Liga Deportiva Alajuelense.

"Quiero agradecer a Alajuelense porque el resto de los equipos y la federación tica nos cerraron las puertas desde el día 10, pero Alajuelense nos brindó su cancha y un espacio para poder trabajar, el antifútbol fue muy feo, bastante feo", comentó Figuroa al iniciar la conferencia de prensa tras perder 4-1 ante Costa Rica.

Sobre el guardameta Miguel Rodríguez, Figueroa indicó que “perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez, toda la culpa es de él y mía por ponerlo”.



Y agregó: “No hice el cambio del portero porque lo iba a matar anímicamente, pero Miguel Rodríguez se está sacando solo de la Selección de Nicaragua, vamos a buscar otras opciones para noviembre".



Sobre la derrota, el entrenador indicó que "Nicaragua cae con la cabeza en alto".

También, el estratega especificó que "no me voy dolido por el resultado, sino por los errores".