Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones

El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional estuvo cargado viejas emociones y una lesión que le impidió jugar ante Honduras y Nicaragua.

Borges quedó fuera de lista en San Pedro Sula y también en el Estadio Nacional, donde observó el partido acompañado de Bryan y Yendrick Ruiz.

Celso ahora palpita ahora su gran retorno a las canchas con la roja puesta para los siguientes dos partidos que serán ante Haití y Honduras.

La Sele visitará Curazao para medirse a Haití, el 13 de noviembre a las 6 p. m.



Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.



﻿La Federación informó, hace una semana, que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".