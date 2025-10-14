EN VIVO
Clock

de HS

Lo más destacado

Lunes 13/10/2025 10:01 p. m.

Hombre a hombre: Alonso Martínez sigue enamorado del gol

Lunes 13/10/2025 09:48 p. m.

La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026

Lunes 13/10/2025 09:35 p. m.

Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones

Lunes 13/10/2025 09:34 p. m.

¿Qué sigue para La Sele tras vencer a Nicaragua?

La Sele

Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones

El volante palpitó su retorno y ahora espera oportunidad para la fecha FIFA de noviembre.

Celso Borges con Bryan y Yendrick Ruiz. Foto: Adrián García
Celso Borges con Bryan y Yendrick Ruiz. Foto: Adrián García
Por Daniel Jiménez 13 de octubre de 2025, 21:35 PM

El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional estuvo cargado viejas emociones y una lesión que le impidió jugar ante Honduras y Nicaragua.

Borges quedó fuera de lista en San Pedro Sula y también en el Estadio Nacional, donde observó el partido acompañado de Bryan y Yendrick Ruiz.

Celso ahora palpita ahora su gran retorno a las canchas con la roja puesta para los siguientes dos partidos que serán ante Haití y Honduras.

La Sele visitará Curazao para medirse a Haití, el 13 de noviembre a las 6 p. m.

Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.

La Federación informó, hace una semana, que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".

WhatsAppTeleticacom

Lunes 13/10/2025 10:01 p. m.

Hombre a hombre: Alonso Martínez sigue enamorado del gol

La Selección Nacional triunfó 3-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional y este es el hombre a hombre del partido.

Keylor Navas: No tuvo mucho trabajo tampoco responsabilidad en el gol que le anotó Nicaragua a la Tricolor. Su experiencia siempre aporta seguridad al grupo.

Leer más
Lunes 13/10/2025 09:48 p. m.

La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026

Costa Rica ganó a Nicaragua por marcador de 4-1. La Tricolor volvió a sumar de a tres y lo hizo en un juego clave.

Con un Estadio Nacional lleno, La Sele fue superior a su rival y esta vez sí pudo convertir el dominio en goles para quedarse con la victoria.

Los tantos de Adrián Alonso Martínez, en doblete, Manfred Ugalde y Francisco Calvo significan que el combinado patrio depende de sí mismo para sellar un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

Luego de que Honduras derrotara a Haití a primera hora y se colocara en lo más alto del Grupo C, los de Miguelo Herrera necesitaban darle esta alegría al público que abarrotó La Joya de La Sabana, y lo consiguieron, dando calma al camerino.

Leer más
Lunes 13/10/2025 09:35 p. m.

Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones

El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional estuvo cargado viejas emociones y una lesión que le impidió jugar ante Honduras y Nicaragua.

Borges quedó fuera de lista en San Pedro Sula y también en el Estadio Nacional, donde observó el partido acompañado de Bryan y Yendrick Ruiz.

Celso ahora palpita ahora su gran retorno a las canchas con la roja puesta para los siguientes dos partidos que serán ante Haití y Honduras.

La Sele visitará Curazao para medirse a Haití, el 13 de noviembre a las 6 p. m.

Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.

La Federación informó, hace una semana, que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".

Leer más
Lunes 13/10/2025 09:34 p. m.

¿Qué sigue para La Sele tras vencer a Nicaragua?

Con la victoria 3-1 contra Nicaragua, la Selección Nacional está en segundo lugar del Grupo C de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Actualmente, La Sele tiene seis puntos y solo es superada por Honduras, que este lunes alcanzó la victoria 3-0 frente a Haití y alcanzó los ocho puntos.

Leer más
Tags
Más notas