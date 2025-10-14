Lo más destacado
Hombre a hombre: Alonso Martínez sigue enamorado del gol
La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026
Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones
¿Qué sigue para La Sele tras vencer a Nicaragua?
Hombre a hombre: Alonso Martínez sigue enamorado del gol
El delantero trasladó su buen momento en el New York City a la Tricolor.
La Selección Nacional triunfó 3-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional y este es el hombre a hombre del partido.
Keylor Navas: No tuvo mucho trabajo tampoco responsabilidad en el gol que le anotó Nicaragua a la Tricolor. Su experiencia siempre aporta seguridad al grupo.
Haxel Quirós: Acompañó defensivamente a Kendall y quizás pudo haber aportado más en ofensiva. No hubo mucho peligro en su banda.
Kendall Waston: Se ganó una amarilla a los seis minutos que lo pudo comprometer, pero supo afrontar el compromiso condicionado. Fue clave en el segundo gol con su estatura y su juego aéreo. Bien en defensa.
Juan Pablo Vargas: Aportó orden y equilibrio en la zaga. No tuvo mayores problemas en su zona.
Francisco Calvo: Fue superado en el gol de Nicaragua y en una acción en el segundo tiempo, pero al final defensivamente, La Sele no sufrió. Marcó un golazo de chilena, el 4-1, y puso tintes de goleada al partido.
Joseph Mora: El carrilero no subió mucho por el costado izquierdo, aunque eso sí: en defensa lució con equilibrio.
Aarón Murillo: Salió de cambio al 32' por lesión en el tobillo derecho. Mientras estuvo en cancha aportó seguridad y defensivamente hizo varios recorridos importantes. Cubrió mucho terreno.
Kenneth Vargas: Fue uno de los jugadores más punzantes en ofensiva. Su velocidad y vértigo los puso al servicio del equipo una vez más. Salió de cambio al 74'.
Josimar Alcócer: El nuevo 10 de la Tricolor generó acciones de peligro en el último cuarto de cancha. Le faltó el gol pero aportó con su picardía en zona ofensiva.
Alonso Martínez: Fue el mejor jugador. Su velocidad, picardía y gol lo trasladó del New York City a la Selección Nacional. Fue incisivo, presionó a la defensa rival y todo eso tuvo su premio al irse con doblete. Salió aplaudido por todo el Estadio Nacional al 62'.
Manfred Ugalde: Hace un buen trabajo junto a Martínez, se complementan bien. Manfred crea ocasiones y sabe qué hacer con la pelota y Martínez pica al espacio. Se entienden bien en el ataque. Salió de cambio al 74'.
Guillermo Villalobos: Ingresó al 32' por la lesión de Murillo. El partido no le costó y aportó orden en la salida.
Allan Cruz: Ingresó al 62' y puso velocidad en el medio campo, fue una inyección de potencia para la Nacional.
Andy Rojas: Ingresó al 74' y tener piernas frescas en ataque ante una selección débil siempre es bueno.
Warren Madrigal: Ingresó al 74' y le sirve al atacante para retomar confianza con la camiseta de La Sele tras recuperarse de un fuerte lesión.
Hombre a hombre: Alonso Martínez sigue enamorado del gol
La Selección Nacional triunfó 3-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional y este es el hombre a hombre del partido.
Keylor Navas: No tuvo mucho trabajo tampoco responsabilidad en el gol que le anotó Nicaragua a la Tricolor. Su experiencia siempre aporta seguridad al grupo.
La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026
Costa Rica ganó a Nicaragua por marcador de 4-1. La Tricolor volvió a sumar de a tres y lo hizo en un juego clave.
Con un Estadio Nacional lleno, La Sele fue superior a su rival y esta vez sí pudo convertir el dominio en goles para quedarse con la victoria.
Los tantos de Adrián Alonso Martínez, en doblete, Manfred Ugalde y Francisco Calvo significan que el combinado patrio depende de sí mismo para sellar un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.
Luego de que Honduras derrotara a Haití a primera hora y se colocara en lo más alto del Grupo C, los de Miguelo Herrera necesitaban darle esta alegría al público que abarrotó La Joya de La Sabana, y lo consiguieron, dando calma al camerino.
Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones
El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional estuvo cargado viejas emociones y una lesión que le impidió jugar ante Honduras y Nicaragua.
Borges quedó fuera de lista en San Pedro Sula y también en el Estadio Nacional, donde observó el partido acompañado de Bryan y Yendrick Ruiz.
Celso ahora palpita ahora su gran retorno a las canchas con la roja puesta para los siguientes dos partidos que serán ante Haití y Honduras.
La Sele visitará Curazao para medirse a Haití, el 13 de noviembre a las 6 p. m.
Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.
La Federación informó, hace una semana, que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".
¿Qué sigue para La Sele tras vencer a Nicaragua?
Con la victoria 3-1 contra Nicaragua, la Selección Nacional está en segundo lugar del Grupo C de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Actualmente, La Sele tiene seis puntos y solo es superada por Honduras, que este lunes alcanzó la victoria 3-0 frente a Haití y alcanzó los ocho puntos.