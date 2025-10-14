Hombre a hombre: Alonso Martínez sigue enamorado del gol

La Selección Nacional triunfó 3-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional y este es el hombre a hombre del partido.

Keylor Navas: No tuvo mucho trabajo tampoco responsabilidad en el gol que le anotó Nicaragua a la Tricolor. Su experiencia siempre aporta seguridad al grupo.

Haxel Quirós: Acompañó defensivamente a Kendall y quizás pudo haber aportado más en ofensiva. No hubo mucho peligro en su banda.

Kendall Waston: Se ganó una amarilla a los seis minutos que lo pudo comprometer, pero supo afrontar el compromiso condicionado. Fue clave en el segundo gol con su estatura y su juego aéreo. Bien en defensa.

Juan Pablo Vargas: Aportó orden y equilibrio en la zaga. No tuvo mayores problemas en su zona.

Francisco Calvo: Fue superado en el gol de Nicaragua y en una acción en el segundo tiempo, pero al final defensivamente, La Sele no sufrió. Marcó un golazo de chilena, el 4-1, y puso tintes de goleada al partido.

Joseph Mora: El carrilero no subió mucho por el costado izquierdo, aunque eso sí: en defensa lució con equilibrio.

Aarón Murillo: Salió de cambio al 32' por lesión en el tobillo derecho. Mientras estuvo en cancha aportó seguridad y defensivamente hizo varios recorridos importantes. Cubrió mucho terreno.

Kenneth Vargas: Fue uno de los jugadores más punzantes en ofensiva. Su velocidad y vértigo los puso al servicio del equipo una vez más. Salió de cambio al 74'.

Josimar Alcócer: El nuevo 10 de la Tricolor generó acciones de peligro en el último cuarto de cancha. Le faltó el gol pero aportó con su picardía en zona ofensiva.

Alonso Martínez: Fue el mejor jugador. Su velocidad, picardía y gol lo trasladó del New York City a la Selección Nacional. Fue incisivo, presionó a la defensa rival y todo eso tuvo su premio al irse con doblete. Salió aplaudido por todo el Estadio Nacional al 62'.

Manfred Ugalde: Hace un buen trabajo junto a Martínez, se complementan bien. Manfred crea ocasiones y sabe qué hacer con la pelota y Martínez pica al espacio. Se entienden bien en el ataque. Salió de cambio al 74'.

Guillermo Villalobos: Ingresó al 32' por la lesión de Murillo. El partido no le costó y aportó orden en la salida.

Allan Cruz: Ingresó al 62' y puso velocidad en el medio campo, fue una inyección de potencia para la Nacional.

Andy Rojas: Ingresó al 74' y tener piernas frescas en ataque ante una selección débil siempre es bueno.



Warren Madrigal: Ingresó al 74' y le sirve al atacante para retomar confianza con la camiseta de La Sele tras recuperarse de un fuerte lesión.