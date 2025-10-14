Lo más destacado
Hombre a hombre: Alonso Martínez sigue enamorado del gol
La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026
Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones
¿Qué sigue para La Sele tras vencer a Nicaragua?
Los siguientes partidos son ante Haití en Curazao y contra Honduras en el Estadio Nacional.
Con la victoria 3-1 contra Nicaragua, la Selección Nacional está en segundo lugar del Grupo C de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Actualmente, La Sele tiene seis puntos y solo es superada por Honduras, que este lunes alcanzó la victoria 3-0 frente a Haití y alcanzó los ocho puntos.
Los siguientes dos partidos de la Tricolor serán frente a Haití, en Curazao, el 13 de noviembre a las 6 p. m.
Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.
Al ser solo dos puntos de diferencia entre los hondureños y los ticos y al faltar un duelo directo entre ambas selecciones, los dirigidos por Miguel Herrera siguen dependiendo de sí mismos para avanzar directo al Mundial.
La Selección Nacional triunfó 3-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional y este es el hombre a hombre del partido.
Keylor Navas: No tuvo mucho trabajo tampoco responsabilidad en el gol que le anotó Nicaragua a la Tricolor. Su experiencia siempre aporta seguridad al grupo.
La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026
Costa Rica ganó a Nicaragua por marcador de 4-1. La Tricolor volvió a sumar de a tres y lo hizo en un juego clave.
Con un Estadio Nacional lleno, La Sele fue superior a su rival y esta vez sí pudo convertir el dominio en goles para quedarse con la victoria.
Los tantos de Adrián Alonso Martínez, en doblete, Manfred Ugalde y Francisco Calvo significan que el combinado patrio depende de sí mismo para sellar un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.
Luego de que Honduras derrotara a Haití a primera hora y se colocara en lo más alto del Grupo C, los de Miguelo Herrera necesitaban darle esta alegría al público que abarrotó La Joya de La Sabana, y lo consiguieron, dando calma al camerino.
Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones
El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional estuvo cargado viejas emociones y una lesión que le impidió jugar ante Honduras y Nicaragua.
Borges quedó fuera de lista en San Pedro Sula y también en el Estadio Nacional, donde observó el partido acompañado de Bryan y Yendrick Ruiz.
Celso ahora palpita ahora su gran retorno a las canchas con la roja puesta para los siguientes dos partidos que serán ante Haití y Honduras.
La Sele visitará Curazao para medirse a Haití, el 13 de noviembre a las 6 p. m.
Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.
La Federación informó, hace una semana, que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".
