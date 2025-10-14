¿Qué sigue para La Sele tras vencer a Nicaragua?

Con la victoria 3-1 contra Nicaragua, la Selección Nacional está en segundo lugar del Grupo C de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Actualmente, La Sele tiene seis puntos y solo es superada por Honduras, que este lunes alcanzó la victoria 3-0 frente a Haití y alcanzó los ocho puntos.

Los siguientes dos partidos de la Tricolor serán frente a Haití, en Curazao, el 13 de noviembre a las 6 p. m.

Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.

Al ser solo dos puntos de diferencia entre los hondureños y los ticos y al faltar un duelo directo entre ambas selecciones, los dirigidos por Miguel Herrera siguen dependiendo de sí mismos para avanzar directo al Mundial.

