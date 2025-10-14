La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026

Costa Rica ganó a Nicaragua por marcador de 4-1. La Tricolor volvió a sumar de a tres y lo hizo en un juego clave.

Con un Estadio Nacional lleno, La Sele fue superior a su rival y esta vez sí pudo convertir el dominio en goles para quedarse con la victoria.

Los tantos de Adrián Alonso Martínez, en doblete, Manfred Ugalde y Francisco Calvo significan que el combinado patrio depende de sí mismo para sellar un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

Luego de que Honduras derrotara a Haití a primera hora y se colocara en lo más alto del Grupo C, los de Miguelo Herrera necesitaban darle esta alegría al público que abarrotó La Joya de La Sabana, y lo consiguieron, dando calma al camerino.

El único momento de tensión llegó al minuto 26, cuando Junior Arteaga empató momentáneamente el cotejo.

De ahí en fuera, los ticos firmaron un partido complejo, aunque los últimos minutos fueron más tensos de la cuenta, porque los nacionales le cedieron la iniciativa al rival.

Pero lo más importante fue que, cuando el pitazo final llegó, La Sele tenía tres puntos y ahora solo debe pensar en los haitianos y los catrachos.