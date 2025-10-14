La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026

Lo más destacado
Costa Rica derrotó 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional.
Costa Rica ganó a Nicaragua por marcador de 4-1. La Tricolor volvió a sumar de a tres y lo hizo en un juego clave.
Con un Estadio Nacional lleno, La Sele fue superior a su rival y esta vez sí pudo convertir el dominio en goles para quedarse con la victoria.
Los tantos de Adrián Alonso Martínez, en doblete, Manfred Ugalde y Francisco Calvo significan que el combinado patrio depende de sí mismo para sellar un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.
Luego de que Honduras derrotara a Haití a primera hora y se colocara en lo más alto del Grupo C, los de Miguelo Herrera necesitaban darle esta alegría al público que abarrotó La Joya de La Sabana, y lo consiguieron, dando calma al camerino.
El único momento de tensión llegó al minuto 26, cuando Junior Arteaga empató momentáneamente el cotejo.
De ahí en fuera, los ticos firmaron un partido complejo, aunque los últimos minutos fueron más tensos de la cuenta, porque los nacionales le cedieron la iniciativa al rival.
Pero lo más importante fue que, cuando el pitazo final llegó, La Sele tenía tres puntos y ahora solo debe pensar en los haitianos y los catrachos.
La Selección Nacional triunfó 3-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional y este es el hombre a hombre del partido.
Keylor Navas: No tuvo mucho trabajo tampoco responsabilidad en el gol que le anotó Nicaragua a la Tricolor. Su experiencia siempre aporta seguridad al grupo.
Celso Borges vivió su regreso a La Sele entre lesión y viejas emociones
El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional estuvo cargado viejas emociones y una lesión que le impidió jugar ante Honduras y Nicaragua.
Borges quedó fuera de lista en San Pedro Sula y también en el Estadio Nacional, donde observó el partido acompañado de Bryan y Yendrick Ruiz.
Celso ahora palpita ahora su gran retorno a las canchas con la roja puesta para los siguientes dos partidos que serán ante Haití y Honduras.
La Sele visitará Curazao para medirse a Haití, el 13 de noviembre a las 6 p. m.
Y el último juego será en el Estadio Nacional contra Honduras el 18 de noviembre a las 7 p. m.
La Federación informó, hace una semana, que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".
¿Qué sigue para La Sele tras vencer a Nicaragua?
Con la victoria 3-1 contra Nicaragua, la Selección Nacional está en segundo lugar del Grupo C de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Actualmente, La Sele tiene seis puntos y solo es superada por Honduras, que este lunes alcanzó la victoria 3-0 frente a Haití y alcanzó los ocho puntos.