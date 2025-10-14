Miguel Herrera: "Ustedes (prensa) son los que han creado el ambiente"

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, analizó el triunfo 4-1 ante Nicaragua en el Estadio Nacional.

Estas fueron las declaraciones de El Piojo en conferencia de prensa:

¿Cambia el ambiente de La Sele?: No sé dime tú, ustedes (prensa) son los que han creado el ambiente, no sé, es más fácil que contesten eso. Estamos trabajando, no hemos logrado nada, es una victoria nada más.

Análisis del juego: El jugador hace su esfuerzo, aunque pueda tener un error. Puedes tener un buen o mal partido, cuando te meten cuatro goles no puede ser una persona la culpable.

Jugadores de experiencia: No más se incorporó Waston, cuáles tantos de experiencia. Celso estuvo con nosotros pero no estuvo en los juegos. A lo mejor mañana son otros, no sé, dependiendo de lo que yo vea y lo que necesite. Tanto Celso como Waston ayudan muchísimo con su presencia.

Lo que más le gusta y qué hay que mejorar: La verdad es que me gusta el orden que en estas fechas el equipo demostró. No nos trajimos la victoria de Honduras por mala suerte, la pelota pegó en el poste. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Hay mucho por mejorar, veremos el video y analizaremos para sacar las conclusiones más importantes. De la fecha pasada a esta mejoramos muchísimo, pero todavía este equipo puede mejorar y dar mucho más.

Más microciclos: Me da amplitud de trabajo para los locales, lo iremos platicando con la dirigencia para retomar esa posibilidad de microciclo con gente local.