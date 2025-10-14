Adrián Alonso Martínez celebra que La Sele depende de sí misma

La victoria de Costa Rica, por marcador de 4-1 ante Nicaragua, tuvo en Adrián Alonso Martínez a su gran figura.

El atacante marcó un doblete y festeja por lo que esto significa para el grupo.

“Estamos dependiendo de nosotros y ahora nos faltan dos partidos que vamos a ir por todo”, explicó.

El delantero también señaló la importancia de jugar en casa.

“Estábamos con nuestra gente, en nuestra casa, y era lo único que podíamos hacer”, dijo sobre la victoria.

Manfred Ugalde también se mostró agradecido con la afición.

“Cuando jugamos acá, con el apoyo de la afición, tenemos ese extra”, mencionó el jugador del Spartak de Moscú.

Eso sí, Ugalde dejó en claro lo que se viene para La Sele:

“Mantener esta buena vibra, estar enfocados y vamos con toda la seriedad del mundo para sacar esos seis puntos”, concluyó.