Verstappen vuelve al triunfo en esprint del Gran Premio de EE.UU.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, venció este sábado con autoridad en la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos, su primer triunfo en casi cuatro meses.



El tricampeón mundial aumentó así la ventaja en la clasificación general respecto al británico Lando Norris (McLaren), que cometió un error en la vuelta final que lo condenó al tercer lugar.



El español Carlos Sainz (Ferrari), que mostró una gran determinación y velocidad en la prueba, terminó en el segundo lugar a 3.8 segundos de Verstappen.



El mexicano Sergio Pérez, compañero de 'Mad Max' en Red Bull, recortó apenas dos puestos desde la salida hasta terminar en el noveno lugar en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).



De su lado, el joven argentino Franco Colapinto (Williams), que había arrancado desde el undécimo lugar de la parrilla, finalizó duodécimo en su primera aparición en un esprint de Fórmula 1.



"Obviamente, intentamos todo lo que pudimos, pero fue duro y complicado dar el salto que queríamos para llegar a los puntos, es una lástima", afirmó Colapinto.



"Fue una carrera medio lineal, no pudimos hacer mucho, y medio aburrida", describió el argentino, que participa en su cuarto Gran Premio en la máxima categoría.



La prueba estuvo dominada de principio a fin por Verstappen, que defendió con habilidad su 'pole position' en la salida y no dejó que amenazaran su liderato durante las 19 vueltas.



"Estoy muy contento. No estuvo mal, se siente como en los viejos tiempos", bromeó el vigente campeón, que no ganaba desde la carrera al esprint de Austria a finales de junio.



Verstappen sumó ocho puntos, por seis de Norris, y aumentó su ventaja a 54 en la clasificación general.



El neerlandés, de 27 años, ostenta 11 triunfos en 16 carreras disputadas al esprint, un formato que asegura que no es de su gusto.