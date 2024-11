Toni Costa protagonizará ‘Baile de las estrellas’ en gran final de MQB

El reconocido juez español, Toni Costa, protagonizará el Baile de las estrellas en la gran final de la primera temporada de Mira quién baila (MQB) Costa Rica, que será el próximo domingo 1° de diciembre.



Costa se presentará con la bailarina costarricense Alhana Morales, y dice que le ha ido muy bien trabajando con ella porque es sumamente talentosa.

​"Hemos tenido que cuadrar entre mis horarios y compromisos con mi 'Mira quién baila', mis viajes y los horarios de su escuela de baile y compromisos. Hemos tenido que buscar huecos para poder ensayar. No ha sido mucho ensayo; yo he estado prácticamente casi una semana ocupado con viajar a recoger a mi hija, traerla al país, hacer actividades con ella, volver a Miami, dejarla. He estado una semana sin poder ensayar con Alana, pero bueno, adelantamos la semana anterior para poder practicar y darle forma a este baile.

"Alhana es una excelente profesional, bailarina. Ha estado en todo momento dispuesta a bailar cualquier tipo de género que tiene preparado para el baile, y es un privilegio bailar con una gran bailarina. Algo importante es que yo quería bailar con una tica, ¿no? Porque creo que, como mínimo, ya por el recibimiento que he tenido y por cómo me ha tratado todo, bailar con una tica es lo adecuado", contó el español a Teletica.com.