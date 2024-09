Participantes y juez de MQB viajarán a Costa Rica en medio de cancelación de vuelos

La participante de Mira Quién Baila, Lynda Díaz, su bailarín, César Abarca, el talentoso Michael Rubí y el juez español Toni Costa viajarán este fin de semana de Estados Unidos a Costa Rica en medio de la cancelación de vuelos por el paso del Huracán Helene por Florida y Texas.

Vivian Peraza, productora del programa de baile, indicó que ella habló con cada uno de los participantes del formato afectados por la situación y con Costa, para cambiar los vuelos antes de que el huracán tocara tierra en Estados Unidos, pero todos le aseguraron que no habría afectación en sus planes de vuelo, por lo que la producción espera que lleguen a tiempo para formar parte de la tercera gala del formato, en la que también se hará la prmera eliminación de la temporada.

​"Se tomaron la previsiones del caso, pero los participantes que están allá, que están siguiendo las noticias de allá y cómo se mueve el huracán me dicen que no les afecta. Pensamos en mover los vuelos pero ellos dijeron que no", indicó Peraza.