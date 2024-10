Nominada por tercera vez, Janeth García competirá contra Naomy Valle para seguir en MQB

La pista del estudio Marco Picado volvió a brillar la noche de este domingo con la quinta gala de Mira Quién Baila (MQB), el nuevo formato de baile de Teletica.

El primer número fue protagonizado por los nueve bailarines profesionales que acompañan a los famosos en competencia. Al ritmo de freestyle, deleitaron al público presente y a los televidentes.

Austin Berry y su bailarina, Jazheel Alvarado, fueron la tercera pareja eliminada del concurso. La decisión fue tomada por los votos del público, luego de que la gala anterior el jurado nominó a dos famosos. El exfutbolista obtuvo el 42,5% de los votos.



La fundación que representa Berry recibirá $3.000 por la participación de la artista.



Los ganadores de la noche y con ello el galardón de la Pareja Wow, fue conseguido al ritmo de contemporáneo por Libni "Mimi" Ortiz y Yeiner Jiménez. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos entre la modelo y el bailarín. Esta es la segunda vez que ganan este premio.



Las nuevas nominadas son Janeth García, quien es nominada por tercera vez, y Naomy Valle. Recuerde que siguen abiertos los canales de votaciones, a través de Teletica.com o enviando un mensaje al WhatsApp 6070-0777, indicando #TeamJaneth o #TeamNaomy. El famoso que reciba menos apoyo del público, será eliminado la próxima semana.



Participantes presentaron coreografías más técnicas y complejas



El primer famoso en presentarse en esta quinta gala fue Luis Montalbert y su bailarina Lucía Jiménez, al ritmo de swing criollo. El juez costarricense Mauricio Astorga destacó que el músico siempre lo sorprende y que cada gala se desprende más de "el rockero".

Por su parte, el juez Isaac Rovira acotó que Luis tiene la capacidad de tapar los errores de la mejor manera e hizo el mejor swing criollo.



​"El rebote muy bien, salto muy bien. Creo que se te olvidó la coreografía un par de veces, pero lo supiste disimular muy bien", finalizó el español.



El modelo Berny Madrigal y la talentosa Alhana Morales deleitaron a los presentes con un jive. Al ritmo de Rock around the clock, la pareja hizo vibrar una vez más la pista del Marco Picado.



Durante la presentación, el juez Toni Costa no paró de sonreír. El jurado destacó que la coreografía fue más compleja y un gran baile. La jueza Isabel Guzmán añadió que solo faltó soltura en las rodillas.



Vanessa González, quien fue eliminada la semana anterior, volvió al escenario de MQB para reflexionar sobre salud mental. Esta vez la cantautora costarricense interpretó su nueva canción Escucha esto, tema en el que aborda la relevancia de hablar de cómo nos sentimos y prevenir el suicidio.



La boxeadora Naomy Valle dejó de lado la ternura de la semana anterior y sacó su lado más sexy con una sensual bachata. Los jueces destacaron el gran trabajo de Valle y su bailarín Erick Vázquez.

 "Muchas felicidades a ambos. Acabamos de ver un registro diferente de Naomy, se supo ardiendo todo el estudio", mencionó Astorga.

Costa dijo que "esperaba algo más frío, pero que lo conquistó".

"La semana pasada fue angelical, esta semana caliente, ardiente. La evolución es notable", terminó el español.



​La periodista Janeth García y el bailarín internacional Michael Rubí llegaron a la pista de baile con lo que para García "es la más difícil que ha interpretado", al ritmo de cha cha.



Durante su presentación, los jueces Costa y Astorga no pararon de sonreír, pero Guzmán y Rovira veían pensativos el número. Luego la salvadoreña añadió que a la comunicadora le hace falta soltar las caderas "para sacar a su bailarina".



Por su parte, Astorga celebró las mejoras de García y dijo que "esta pareja siempre saca la cara cuando los nominan". Gracias al apoyo del público, esta pareja sigue en competencia.

Austin Berry y Jazheel Alvarado enamoraron al público por última vez con un romántico vals, al ritmo de I have nothing.

"Austin qué vals, me ha encantado. Has hecho una coreografía muy compleja. Te has cargado un par de escobas esta semana y ha funcionado. Si te vas, te vas por la puerta grande", dijo el juez Rovira.

Los otros tres jueces destacaron las alzadas del número y las mejorías del exfutbolista. Toni Costa solo corrigió los hombros del participante, pero dijo "que todo muy bien".



Diego Bravo y Yessenia Reyes se presentaron con un elegante tango, con la melodía de Milonga de amor de fondo.



Rovira dice que le gustó, mientras Guzmán dijo que a ella "le encantó, esto fue un tango". El juez tico destacó la estructura narrativa de juegos de poner y seducción, pero pidió que Bravo mejore el registro facial.

​"Cuando tú bailas y haces que la gente se meta en tu papel, significa que haces algo bien. Me hubiera gustado que mantuvieras la venda en los ojos, porque eso hace que sientas tu pareja... La actitud en el tango va bailando", subrayó el experto Costa, quien pidió un aplauso para Reyes porque bailó con un dedo roto.

Luego, la jueza salvadoreña, Isabel Guzmán, llenó de elegancia y ritmo la pista del estudio al ritmo de jazz, con toques de Broadway.

La talentosa bailarina estuvo muy bien acompañada por los talentosos Michael Rubí y Javier Acuña. Además, la experta en baile está embarazada, por lo que también bailó con su hijo.

La expresentadora de televisión Lynda Díaz y su bailarín César Abarca interpretaron en su quinto baile en MQB una enérgica salsa, aunque cuando la coreografía apenas iniciaba el sonido se fue, por lo que tuvieron que empezar unos minutos para volver a iniciar de cero su número.



Isaac Rovira dijo que es la mejor coreografía que ha hecho Díaz, pero que debió explotar esa energía más.

​"Apareció Puerto Rico aquí, la salsa, el sabor. Además, se sobrepusieron a una situación compleja, pero se concentraron y echaron para adelante. Para las próximas galas, proyéctese más al público", añadió Astorga.



La exreina de belleza Lisbeth Valverde y Javier Acuña sacaron los pasos prohibidos al ritmo de Mi Gente, de J Balvin. Con este vibrante reguetón, la carismática se volvió a ganar al público.



​"Con ese flow de reguetonera, a mí me da miedo que me diga, ya tú sabe, y yo no sé. Por cierto, esas tenis están muy tuanis. En fin, dos muñequitos bailando reguetón, muy bien", dijo entre risas el español Costa.

El actor Astorga indicó que lo hicieron muy bien, pero pidió cuidar más el personaje. Por su parte, la jueza acotó que su bebé Fidel estaba en un "punchis punchis", le encantó. Rovira finalizó diciendo que "es el mejor reguetón que se ha presentado en el programa".

La pareja encargada de cerrar la noche fue Libni "Mimi" Ortiz y Yeiner Jiménez, con un número de contemporáneo.

​"Hoy una mamá qu acaba de perder a su hija me escribió. Esto fue por Valentina, soy mamá y sentí a Valentina en todo momento", contó Ortiz.



Costa dijo que le emociona ver bailar a Ortiz y que ojalá él pudiera bailar un contemporáneo así. La jueza Guzmán destacó que la influencer siempre "se mete" demasiado en sus bailes y siente la música. El cuarteto de experto coincidió en que lo hicieron excelente.



La competencia cada vez se pone más compleja. A partir de la próxima gala, los famosos y sus bailarines interpretarán dos bailes, con dos ritmos completamente diferentes.

No se pierda el desempeño de los participantes y sus coreógrafos en la pista, por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.