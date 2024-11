Luis Montalbert tras su salida de MQB: "Logré hacer cosas que no sabía que podía"

Tras diez galas de dar lo mejor de sí y contagiar al público con su energía, el domingo pasado Luis Montalbert se despidió de Mira quién baila (MQB) luego de perder las votaciones contra Lisbeth Valverde.

En sus últimas presentaciones, Montalbert estuvo acompañado por Yessenia Reyes, y deleitaron al público al ritmo de disco, con la canción Ring my bell y al son de Get Busy, con una explosiva coreografía de dancehall. En este último número también participó Lucía Jiménez, su bailarina y coreógrafa desde la primera semana.

Tras la salida de Montalbert, Jiménez dijo sentirse orgullosa del trabajo del músico, y aunque es un hombre muy distraído, siempre puso todo su empeño en mejorar.

​"Demasiado orgullosa de Luis. Fue un reto para mí, me hizo aprender un montón, crecer. Antes solo era fan de Luis el de Ganhdi, ahora soy fan de un gran amigo y un gran ser humano", acotó la experta en danza.

​"He podido cultivar nuevos talentos, cosas que no sabía que podía. La instrucción de Lucía ha sido impecable, he llegado a tener un conocimiento de un cuerpo y una relación con el dolor completamente distinta. Quiero dedicar ese último baile, el disco, a mi mamá y a mi papá, porque esa fue la primera canción que bailé, Ring my bell", añadió Montalbert.