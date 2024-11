Lisbeth Valverde sobre MQB: "Ha sido un curso intenso de aprendizaje y autoconocimiento"

Lis, como es conocida, dijo que le encantaría volver a participar en algún formato de Teletica.

​"Por supuesto que sí. Desde antes de participar en Miss Costa Rica, me ha encantado trabajar con Teletica. Todos en el canal son muy profesionales, y cada reto es una oportunidad para sacar una mejor versión de uno mismo. A nivel personal y profesional, definitivamente aceptaría volver.

"Siempre he creído mucho en mí y en mis capacidades. He participado en más de 12 concursos de belleza, y creo que si uno no cree en sí mismo, nadie más lo hará. Desde el inicio me vi llegando lejos en la competencia, aunque no sabía cómo serían los votos o el apoyo", mencionó.