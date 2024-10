Esposa de Austin Berry le lleva comparsa a ensayo de MQB “para que suelte las caderas”

La esposa de Austin Berry, Cristina Alfaro, está completamente comprometida con que el exfutbolista mejore sus pasos y pueda seguir en competencia. Por ello, Alfaro asiste a todas las galas y recuerda los comentarios de los jueces.



La semana anterior, el panel de expertos señaló que a Berry “le hace falta soltarse”, por lo que Alfaro decidió llevarle de sorpresa una comparsa a los ensayos.



"Espero que el ejercicio de hoy con la comparsa me ayude y que el domingo dé resultados. No lo esperaba, jamás me imaginé una comparsa acá, sobre todo porque estábamos concentradísimos, ensayando, pero bueno, es parte de", respondió el exfutbolista.